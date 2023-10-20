Как подготовить батареи к зиме с помощью бутылки и отвертки: крутой лайфхак от мастера на все руки

Начинается отопительный сезон, поэтому подготовить батареи к отопительному сезону, чтобы они не были теплыми, нужно. Один мастер на все руки с TikTok поделился простым лайфхаком, что делать, чтобы радиатор всегда был горячим.
Горячая батарея за минуту - лайфхак
Чтобы радиатор хорошо грел, нужно взять двухлитровую бутылку и вырезать два отверстия: одно большое, другое - поменьше. На батарее найдите боковой винт или заглушку, с ней мы и будем работать. Большое отверстие бутылки приложите к винту, а в маленькое отверстие вставляем отвертку, как на видео. После этого постепенно начните откручивать винт.
Вы увидите, как из батареи выходит воздух, а затем уйдет вода. Как только струйка станет четкой, винт можно закручивать. Благодаря сжатому воздуху радиатор начнет лучше греть, а через минуту станет даже горячим.
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