Ты хранишь его неправильно: профессиональный пекарь рассказала, где держать хлеб, чтобы он всегда был свежим

Буханка хлеба - неотъемлемый продукт украинской кухни. Но как сохранить его свежим еще дольше? Никому не хочется получить черствый или, что еще хуже, заплесневелый бутерброд, поэтому научиться хранить хлеб - хороший навык.
Независимо от того, любите ли вы свежую закваску, нарезанный многозерновой или мягкий плотный белый хлеб, важно не только хранить буханку в правильном месте, но и и правильно ее накрывать, пишет Mirror.
Как хранить хлеб, чтобы он не черствел
Сара Брайденстайн, профессиональный пекарь, шеф-повар и женщина, которая вместе со своим мужем вот уже шесть лет руководит компанией Baking Kneads, поделилась некоторыми советами как хранить хлеб, чтобы он не плесневел.
На вопрос о том, где лучше всего хранить хлеб, Сара ответила, что идеальным местом является прохладное и сухое помещение, предложив поставить корзину для хлеба или шкаф вдали от плиты. Между тем, по мнению Сары, самое худшее место для хранения хлеба - это холодильник.
"Для ежедневного употребления заверните буханку в бумажный пакет или хлопчатобумажную ткань, чтобы уберечь хлеб от влаги и плесени. Я поняла это на собственном опыте, когда только начинала печь", - говорит она.
Как хранить хлеб в холодильнике
Женщина говорит, что магазинный хлеб, напичканный консервантами, может в некоторой степени выдержать плохие условия, но такая еда неполезна. Хоть холодильник и может отсрочить появление плесени, повар утверждает, что он ускоряет процесс черствения.
Если домохозяйки испытывают трудности с хранением хлеба, поскольку не успевают съесть буханку, отличным вариантом является его заморозка. Однако при этом необходимо правильно и плотно завернуть хлеб, чтобы он не потерял своего качества и текстуру.
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