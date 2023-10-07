Заклеивать не нужно: мастер на все руки показал, что делать, если тянет из пластиковых окон

Рассказываем, как утеплить пластиковые окна без скотчей и особых усилий за 5 минут.

https://glavred.info/lifehack/zakleivat-ne-nuzhno-master-na-vse-ruki-pokazal-chto-delat-esli-tyanet-iz-plastikovyh-okon-10506340.html Ссылка скопирована

Продувает окно, что делать / Коллаж Главред, фото скриншот TikTok (oknakievruletka)

Зима уже скоро наступит, и важно не только запастись консервацией и, в случае блекаутов, зарядными станциями, но и позаботиться об утеплении окон.

Так, пользователь TikTok @oknakievruletka поделился лайфхаком, что делать в случае, если дует с пластиковых окон.

Продувает окно: что делать

Для этого откройте окно и возьмите лист бумаги. Вставьте его между рамой и створкой, а потом закройте окно полностью. Попробуйте тепер вытянуть лист, если сделали это с лёгкостью, значит нужно "подтянуть" окно.

видео дня

Для этого возьмите плоскогубцы или ключ на 10 и поверните цапфу в горизонтальное положение. Отрегулируйте по центру, снизу, а также не забудьте с противоположной стороны стороны ручки - там есть один либо два прижима. После этой процедуры снова возьмите лист бумаги и вставьте между створкой и окном и проверьте, сможете ли его вытянуть теперь. Если вытащить его не вышло, значит окно продувать больше не будет.

Смотрите, что делать, если из пластикового окна дует:

Больше лайфхаков:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.