Заклеивать не нужно: мастер на все руки показал, что делать, если тянет из пластиковых окон

Зима уже скоро наступит, и важно не только запастись консервацией и, в случае блекаутов, зарядными станциями, но и позаботиться об утеплении окон.
Так, пользователь TikTok @oknakievruletka поделился лайфхаком, что делать в случае, если дует с пластиковых окон.
Продувает окно: что делать
Для этого откройте окно и возьмите лист бумаги. Вставьте его между рамой и створкой, а потом закройте окно полностью. Попробуйте тепер вытянуть лист, если сделали это с лёгкостью, значит нужно "подтянуть" окно.
Для этого возьмите плоскогубцы или ключ на 10 и поверните цапфу в горизонтальное положение. Отрегулируйте по центру, снизу, а также не забудьте с противоположной стороны стороны ручки - там есть один либо два прижима. После этой процедуры снова возьмите лист бумаги и вставьте между створкой и окном и проверьте, сможете ли его вытянуть теперь. Если вытащить его не вышло, значит окно продувать больше не будет.
Смотрите, что делать, если из пластикового окна дует:
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