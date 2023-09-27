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Острая закуска прямо из Грузии: элементарный рецепт классической аджики на зиму

Лидия Неплях
27 сентября 2023, 08:15
Главное в этом рецепте - последовательность и соблюдение времени вываривания определенных ингредиентов.
Время приготоления Время приготовления: 140 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 7 минут
Кухня Кухня Грузинская
Острая закуска прямо из Грузии: элементарный рецепт классической аджики на зиму
Очень вкусная аджика на зиму / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (smakolykyjuli)

Из всех закруток аджика может исчезнуть из подвала одной из первых, ведь подходит к гарнирам, первым блюдам, мясу и даже борщу. Предлагаем рецепт на 5 литров аджики, которая будет радовать всю семью целую зиму.

Аджика на зиму: простой рецепт

Ингредиенты:

  • 6 кг помидоров;
  • 1 кг яблок (кислых);
  • 1 кг моркови;
  • 1 кг лука;
  • 1,5 кг болгарского перца;
  • 5-10 шт красного острого перца;
  • 300 г чеснока;
  • 200 мл масла;
  • 250 г сахара;
  • 4 ст. л. соли (без большой горки);
  • 50 мл уксуса 9%.

Приготовление: овощи почистить, нарезать на такие кусочки, которые будет удобно прогнать через мясорубку. С помидоров кожицу не снимаем, вырезаем лишь плодоножку. Если вы хотите, чтобы аджика была острой, семена из острого перца надо оставить.

видео дня

Все овощи и яблоки прогнать через мясорубку. Чеснок перемелите в отдельную миску, его надо добавить к другим ингредиентам позже.

Полученную массу (без чеснока) поставить варить на 1,5 часа. После этого добавить масло, сахар, соль и варить еще 30 минут, перемешать, добавить чеснок и прокипятить 15 минут, налить уксус и варить 5 минут. Если любите очень острое, то чили можете добавить в конце, вместе с чесноком. Готовую массу разлить в стерилизованные банки и закрутить.

Смотрите рецепт аджики на 5 кг:

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