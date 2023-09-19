Удивит даже ленивых: рецепт пышных оладий из кабачка от Владимира Ярославского

Оладьи можно есть как отдельно, так и подавать их к гарнирам и мясу.

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Пышные оладьи из кабачков / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (yaroslavskyi.vova)

Пока длится сезон кабачков, предлагаем приготовить простые и воздушные оладьи из кабачков, а рецепт вкуснотищи подготовил ресторатор и судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Оладьи из кабачков - простой рецепт

Ингредиенты:

примерно 220 г цуккини или кабачка

1 большое яйцо

половина средней луковицы

пучок зелени

2 столовые ложки муки

соль, перец,

масло для жарки

Приготовление: Кабачок и лук мелко нарезаем, добавляем зелень, яйцо, муку, немножко соли и перец. Перемешиваем смесь и жарим на сковороде с маслом на среднем огне. Кабачок может выпускать жидкость, но ее можно не сливать.

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Если у вас молодой кабачок, его можно сначала посолить, дать постоять минут 10-15, полученный сок слить, добавить зелень, яйцо и муку.

Оладьи можно есть сразу и подавать с разными соусами - майонез с кетчупом, соусом дзадзики и тому подобное.

Как приготовить оладьи из кабачков: видео

@yaroslavskyi.vova Уже нашли вкусный рецепт кабачковых оладий? Я уже все подготовил! На этот раз решил сделать классические кабачковые оладьи, но нарезать их руками. Получилось ну очень вкусно, текстура невероятная?? Ингредиенты для порции на 2-х: ? примерно 220г цукини ? 1 крупное яйцо ?пол средней луковицы ?можно добавить много зелени ? 2 ст ложки муки Соль, перец, масло для жарки очень быстро готовим: ? кабачок и лук мелко нарезаю, добавляю нарезное зелень, яйцо, мука, немного соли и перец ?перемешиваю смесь и жарю на сковороде с маслом на среднем огне ❗️цукини может выпускать жидкость, но я прямо набираю ее с ложкой и кладу на сковороду, не сливая. ❗️Если будете брать молодой кабачок и жарить много - можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10-15, слить полученную "воду" и потом уже добавлять зелень, яйца и муку) ?можно есть просто сразу и горячими! на этот раз я подавал с соусом "китченез" Майон это майонез с кетчупом, зеленью и можно добавить еще рубленые огурцы. Можно подавать с рыбой, соусом дзадзики, или даже с жареной курицей - это сезонно полезно и вкусно! Обнял ? А вы же готовите такие оладьи дома? Рецепт соуса делать?) ♬ Good to Go - LÒNIS

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