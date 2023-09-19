УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Удивит даже ленивых: рецепт пышных оладий из кабачка от Владимира Ярославского

Лидия Неплях
19 сентября 2023, 08:10 обновлено 19 сентября, 08:10
8
Оладьи можно есть как отдельно, так и подавать их к гарнирам и мясу.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Европейская
Как приготовить оладьи из кабачка
Пышные оладьи из кабачков / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (yaroslavskyi.vova)

Пока длится сезон кабачков, предлагаем приготовить простые и воздушные оладьи из кабачков, а рецепт вкуснотищи подготовил ресторатор и судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский.

Оладьи из кабачков - простой рецепт

Ингредиенты:

  • примерно 220 г цуккини или кабачка
  • 1 большое яйцо
  • половина средней луковицы
  • пучок зелени
  • 2 столовые ложки муки
  • соль, перец,
  • масло для жарки

Приготовление: Кабачок и лук мелко нарезаем, добавляем зелень, яйцо, муку, немножко соли и перец. Перемешиваем смесь и жарим на сковороде с маслом на среднем огне. Кабачок может выпускать жидкость, но ее можно не сливать.

видео дня

Если у вас молодой кабачок, его можно сначала посолить, дать постоять минут 10-15, полученный сок слить, добавить зелень, яйцо и муку.

Оладьи можно есть сразу и подавать с разными соусами - майонез с кетчупом, соусом дзадзики и тому подобное.

Как приготовить оладьи из кабачков: видео

@yaroslavskyi.vova

Уже нашли вкусный рецепт кабачковых оладий? Я уже все подготовил! На этот раз решил сделать классические кабачковые оладьи, но нарезать их руками. Получилось ну очень вкусно, текстура невероятная?? Ингредиенты для порции на 2-х: ? примерно 220г цукини ? 1 крупное яйцо ?пол средней луковицы ?можно добавить много зелени ? 2 ст ложки муки Соль, перец, масло для жарки очень быстро готовим: ? кабачок и лук мелко нарезаю, добавляю нарезное зелень, яйцо, мука, немного соли и перец ?перемешиваю смесь и жарю на сковороде с маслом на среднем огне ❗️цукини может выпускать жидкость, но я прямо набираю ее с ложкой и кладу на сковороду, не сливая. ❗️Если будете брать молодой кабачок и жарить много - можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10-15, слить полученную "воду" и потом уже добавлять зелень, яйца и муку) ?можно есть просто сразу и горячими! на этот раз я подавал с соусом "китченез" Майон это майонез с кетчупом, зеленью и можно добавить еще рубленые огурцы. Можно подавать с рыбой, соусом дзадзики, или даже с жареной курицей - это сезонно полезно и вкусно! Обнял ? А вы же готовите такие оладьи дома? Рецепт соуса делать?)

♬ Good to Go - LÒNIS

Читайте больше рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рецепты кабачки Владимир Ярославский
Реклама

Главное за день

РФ атаковала Львов, прогремел взрыв, есть пострадавший: что известно

РФ атаковала Львов, прогремел взрыв, есть пострадавший: что известно

06:40 Украина
Возможны 2 сценария дальнейшего развития войны: Маломуж назвал риски для Украины

Возможны 2 сценария дальнейшего развития войны: Маломуж назвал риски для Украины

02:50 Украина
Боеприпасы, ракеты, танки: ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро

Боеприпасы, ракеты, танки: ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро

23:08 Мир
Все главные новости

Последние новости

08:10

Удивит даже ленивых: рецепт пышных оладий из кабачка от Владимира Ярославского

07:28

"Украина знает, кто руководит": Данилов заявил, что в России назревает мятеж

06:40

РФ атаковала Львов, прогремел взрыв, есть пострадавший: что известно

06:22

Что значит для нас возможная смерть Кадыровамнение

05:30

Как убрать плесень со стен навсегда: давно проверенные и самые рабочие способы

Черный лебедь КадыроваЧерный лебедь Кадырова
04:30

Именины 19 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

04:00

"Украине надо две вещи, чтобы переломить войну": Черник раскрыл подробности

03:30

Завязывайте шнурки на обуви правильно: топ стильных способов

02:50

Возможны 2 сценария дальнейшего развития войны: Маломуж назвал риски для Украины

Реклама
02:05

Роскошная Алина Байкова снялась топлес для известного глянца

01:34

Жданов пояснил, почему США должны добиться скорейшего разоружения РФ

18 сентября, понедельник
23:55

Головокружительная головоломка: только гений найдет число 81 за 6 секунд

23:31

Переосмысленная классика: Елена Зеленская восхитила публику стильным аутфитом

23:08

Боеприпасы, ракеты, танки: ФРГ передаст Украине мощную помощь на 400 млн евро

23:01

Зеленский прибыл в Нью-Йорк: подтвердил встречу с Байденом и Конгрессом

22:47

"Стыдно за мою страну": российская актриса пламенно обратилась к россиянам

22:00

Украинская певица рассказала про встречу с Пугачевой в Юрмале: "Держала за руку"

21:53

Хватит угощать гостей одним и тем же: этот рецепт закуски удивит всех

21:49

Украина ответила Грузии на обвинения в подготовке переворота "с участием ГУР"

21:40

Россияне пошли в атаку на освобожденные Клещиевку и Андреевку: чем все закончилось

Реклама
21:29

Руководство ФГВФЛ тратит миллионы на PR, дорогие авто и ноутбуки во время войны - СМИ

21:02

Экс-ВиаГра Анна Седокова пожаловалась на жизнь в Москве без удобств

20:52

Курс доллара резко ударит по карману: банкир раскрыл впечатляющие подробности

20:22

Мужчины от 17 до 60 лет в реестре Минобороны: каким будет учет военнообязанных

20:21

"Так плохо, что конец близок": звезда "Ворониных" рассказала, что чуть не умерла

19:46

Украина подала в ВТО иски против Польши и других стран ЕС из-за запрета импорта с/х продукции

19:44

"Повреждения серьезные": ВСУ ловко атаковали российский корабль "Сергей Котов"

19:37

Взорвали дроном: ВСУ ликвидировали командующего 31-й бригады ВС РФ

19:22

За что не могут простить Шуфричамнение

19:08

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 15 сек найти ежика в поле

19:01

"До последнего вздоха защищал родную землю": на Донетчине погиб молодой защитник

18:39

Илон Маск раскрыл подробности страстного романа с Эмбер Херд

18:28

ВСУ совершили успешный прорыв линии обороны на Востоке

18:17

Александр Сотник. Кадыров готовится к концерту КобзонаВидеоблоги

18:11

Несется по наклонной: путинистка Повалий не сумела развлечь лесников на концертеВидео

17:59

Душевая насадка заблестит: девушка нашла дешевый лайфхак, как избавиться от налета

17:50

Как правильно говорить – "посміхатися" или "усміхатися": Авраменко удивил ответом

17:45

Илон Маск ошеломил своим циничным заявлением относительно контрнаступления ВСУ

17:18

Бойцы ВСУ разбили Ахмат под Бахмутом, боевики Кадырова отступили – партизаны

17:08

"Тебя там сотрут": путинистка Бледанс раскритиковала Ротару за поддержку Украины

Реклама
16:59

В Днепре водитель Mazda напал на пешеходов с газовым баллончиком и едва не переехал их

16:52

Українською, по-українськи чи по-українському: Авраменко ошеломил правильным ответом

16:50

"От чего это спасло бы?": россиян высмеяли за "лайфхак" с покрышками на "Тушках"Видео

16:45

Будут заливать дожди с грозами, упадет температура: где в ближайшие дни ухудшится погода

16:45

Что означает фиолетовый свет в окне: об этом стоит знать каждому

16:36

Под Бахмутом разбита 72-я бригада россиян вместе с командирами: появились подробности

16:31

Коронавирус "Пирола" свирепствует в Европе: особенности и симптомы

16:13

Важный, но забытый: для чего нужен третий отсек в стиральной машине

15:58

Как заточить нож на мясорубку: простейшие способы ошеломят даже опытных хозяек

15:50

Китай "опрокинул" Россию и оставил Москву без дронов – СМИ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять