Семья расхватает за минуту: быстрый рецепт воздушного заливного пирога с абрикосами

Пирог с абрикосами на кефире - это нежный и ароматный десерт с сочной фруктовой начинкой. Пока сезон фруктов не закончился, хочется радовать своих близких вкусной выпечкой. Этот пирог легко и быстро приготовить, а универсальное тесто позволяет экспериментировать с различными начинками. Так что вам останется только выбрать момент для чаепития, а если времени хватает, попробуйте приготовить киевский торт.
Заливной пирог с абрикосами на кефире - рецепт
Ингредиенты:
- Абрикосы свежие или замороженные - 400 г
- Яйца - 2 шт
- Кефир - 250 мл
- Сахар-песок - 180 г
- Масло сливочное - 50 г
- Мука пшеничная - 250 г
- Сода пищевая - половина ч.л
- Ваниль - 2 г
- Соль - 1 щепотка
Приготовление:
Начнем с того, что промоем абрикосы и дадим им подсохнуть. Затем разрежем их пополам, удаляем косточки и разделяем абрикосы на несколько небольших частей.
Теперь перейдем к приготовлению теста. Начнем с того, что растопим масло в небольшой посуде на водяной бане, а затем дадим ему остыть до комнатной температуры.
В отдельной миске смешаем кефир и яйца, затем добавим сахар и охлажденное масло.
Тщательно перемешаем все ингредиенты с помощью миксера или вручную, чтобы сахар полностью растворился. В другой посуде просейте муку и добавьте соль, соду и ваниль. Постепенно вводите муку в тесто, постоянно перемешивая, чтобы избежать образования комков. Консистенция должна быть похожа на не очень густую сметану.
Разогрейте духовку до 180 градусов и вылейте 1/3 приготовленного теста в предварительно смазанную маслом форму. Распределите внутри абрикосы.
Повторите этот процесс еще два раза. В итоге у вас получится 3 слоя теста и 3 слоя абрикосовой начинки. Затем отправьте пирог выпекаться в течение 30 минут, а затем поднимьте его на верхнюю полку духовки, чтобы верх стал красиво подрумянился, это займет еще примерно 15 минут. После этого выключите духовку, откройте дверцу и оставьте пирог в ней до полного остывания.
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