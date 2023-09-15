Проще не придумаешь: победитель "Мастер Шеф" раскрыл секрет приготовления сочных куриных котлет с лимоном

Куриные котлеты - это классическое блюдо, которое обожают и готовят многие украинцы. Они сочные, ароматные и готовятся очень быстро. Победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский, более известный как Пава, поделился собственным секретом приготовления вкусных куриных котлет с лимоном.
Котлеты из куриного фарша - рецепт
Ингредиенты:
- куриный фарш - 1 кг;
- яйцо куриное - 1 шт.;
- булочка/мякиш хлеба - 100 г;
- сливки 20-30% - 100 мл;
- лук - 2 шт;
- лимон (цедра и сок) - 1 шт;
- паприка копченая - 1 ч. л;
- сливочное масло - 30 г;
- зелень, петрушка - 30 г;
- масло для жарки;
- соль, перец.
Приготовление:
Нарезать лук и обжарить его на сливочном масле. Мякоть хлеба замочить в сливках или молоке. Измельчаем петрушку и добавляем к фаршу, туда же одно яйцо и цедру лимона. В будущие котлеты добавьте лимонный сок, копченую паприку, соль, перец, жареный лук и замоченный хлеб. Все тщательно мешаем, добавляем немного оливкового или подсолнечного масла и формируем котлеты.
Жарить котлеты можно на сливочном масле. На сковороду добавьте кусочек лимона, жарьте с ним. Пава рекомендует есть такие котлеты без гарнира, но можно, конечно же, с ним.
Смотрите рецепт приготовления куриных котлет с лимоном:
@pava_vb2 Куриные котлеты-простое,но очень вкусное блюдо,сохраняйте рецепт выходного дня маленьке маленьке маленькая просьба,кто хранит рецепты, оставляйте любой эмодзи в комментариях или лайк.Чтобы я видел тех,кому нравится то, что я делаю.Вам не трудно, мне очень приятно,спасибо) ❇️ИНГРЕДИЕНТЫ: ?куриный фарш-1кг ?яйцо куриное-1шт ?булочка/мякіш хлеба-100г ?вершки20-30%-100мл ?лук-2шт. ?лимон(цедра и сок)-1шт ?️паприка копченая-1ч.л. ?масло для жарки ?вершков масло-30г ?зелень петрушка-40г ?соль,перец Приятного аппетита и не забудьте сохранить рецепт,благодарю за ❤️Вообще наверное у каждой хозяйки есть свой рецепт,но этот неповторимый,уверяю? # рецепты# рецептвыходный день# рекомендую# скоропостижно необычно# котлеты# котлетикурячие#курица# готовиморазом#chef#chefukraine#pava#recipes#culinary ор оригинальный звук-Пава?
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