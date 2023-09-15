УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Проще не придумаешь: победитель "Мастер Шеф" раскрыл секрет приготовления сочных куриных котлет с лимоном

Лидия Неплях
15 сентября 2023, 08:06 обновлено 15 сентября, 08:06
29
В рецепте используют все привычные для украинцев ингредиенты, они оригинально сочетаются с котлетами.
Время приготоления Время приготовления: 40 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Европейская
Домашние котлеты из куриного фарша от ПАВы
Домашние котлеты из куриного фарша от ПАВы / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (pava_vb2)

Куриные котлеты - это классическое блюдо, которое обожают и готовят многие украинцы. Они сочные, ароматные и готовятся очень быстро. Победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский, более известный как Пава, поделился собственным секретом приготовления вкусных куриных котлет с лимоном.

Котлеты из куриного фарша - рецепт

Ингредиенты:

  • куриный фарш - 1 кг;
  • яйцо куриное - 1 шт.;
  • булочка/мякиш хлеба - 100 г;
  • сливки 20-30% - 100 мл;
  • лук - 2 шт;
  • лимон (цедра и сок) - 1 шт;
  • паприка копченая - 1 ч. л;
  • сливочное масло - 30 г;
  • зелень, петрушка - 30 г;
  • масло для жарки;
  • соль, перец.

Приготовление:

Нарезать лук и обжарить его на сливочном масле. Мякоть хлеба замочить в сливках или молоке. Измельчаем петрушку и добавляем к фаршу, туда же одно яйцо и цедру лимона. В будущие котлеты добавьте лимонный сок, копченую паприку, соль, перец, жареный лук и замоченный хлеб. Все тщательно мешаем, добавляем немного оливкового или подсолнечного масла и формируем котлеты.

Жарить котлеты можно на сливочном масле. На сковороду добавьте кусочек лимона, жарьте с ним. Пава рекомендует есть такие котлеты без гарнира, но можно, конечно же, с ним.

видео дня

Смотрите рецепт приготовления куриных котлет с лимоном:

@pava_vb2 Куриные котлеты-простое,но очень вкусное блюдо,сохраняйте рецепт выходного дня маленьке маленьке маленькая просьба,кто хранит рецепты, оставляйте любой эмодзи в комментариях или лайк.Чтобы я видел тех,кому нравится то, что я делаю.Вам не трудно, мне очень приятно,спасибо) ❇️ИНГРЕДИЕНТЫ: ?куриный фарш-1кг ?яйцо куриное-1шт ?булочка/мякіш хлеба-100г ?вершки20-30%-100мл ?лук-2шт. ?лимон(цедра и сок)-1шт ?️паприка копченая-1ч.л. ?масло для жарки ?вершков масло-30г ?зелень петрушка-40г ?соль,перец Приятного аппетита и не забудьте сохранить рецепт,благодарю за ❤️Вообще наверное у каждой хозяйки есть свой рецепт,но этот неповторимый,уверяю? # рецепты# рецептвыходный день# рекомендую# скоропостижно необычно# котлеты# котлетикурячие#курица# готовиморазом#chef#chefukraine#pava#recipes#culinary ор оригинальный звук-Пава?

Больше рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рецепты котлеты
Реклама

Главное за день

Официально: ВСУ взяли под контроль Андреевку под Бахмутом

Официально: ВСУ взяли под контроль Андреевку под Бахмутом

07:56 Украина
Зеленский поедет в США и выступит в Капитолии: The Washington Post раскрыло детали

Зеленский поедет в США и выступит в Капитолии: The Washington Post раскрыло детали

06:48 Украина
"Вооруженные люди развернут оружие против РФ": генерал указал на страх Кремля

"Вооруженные люди развернут оружие против РФ": генерал указал на страх Кремля

02:10 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:32

Путин и Ким Чен Ын: неадекваты друг другу помогают уже давно

08:21

Сколько придется заплатить за коммуналку в сезон: что произошло в Украине

08:06

Проще не придумаешь: победитель "Мастер Шеф" раскрыл секрет приготовления сочных куриных котлет с лимоном

07:56

Официально: ВСУ взяли под контроль Андреевку под Бахмутом

07:30

У РФ - большие проблемы: в ISW рассказали, что значит уничтожение С-400 в Крыму

Украина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – ЯгунУкраина способна сама развалить Россию, Путину грозит судьба Сталина – Ягун
06:48

Зеленский поедет в США и выступит в Капитолии: The Washington Post раскрыло детали

06:22

Чего ожидать от договоренности РФ и КНДРмнение

05:50

Генерал СБУ назвал условие, при котором в России случится новый мятеж

04:36

"Украине придется работать": Ягун назвал единственный способ сменить власть в РФВидео

Реклама
04:05

Эксперт пояснил, почему Лукашенко вынужден постоянно подыгрывать Путину

03:30

Пять главных признаков, как отличить съедобные грибы от несъедобных

03:05

"Убьют или сбросят свои": Селезнев рассказал, как закончится власть Путина

02:32

Как хранить муку, чтобы в ней не завелись жучки: 3 главных правила

02:10

"Вооруженные люди развернут оружие против РФ": генерал указал на страх КремляВидео

01:20

Убийственные ножки: дзюдоистка Белодед очаровала фигурой в кожаных мини-шортиках

01:15

Именины 15 сентября: люди с какими именами празднуют День ангела

14 сентября, четверг
23:54

Война в Украине может продлиться еще 9 лет: в Германии ошарашили заявлением

23:29

Илон Маск слил интимное фото Эмбер Херд со времен их ролевых игр

23:20

Мощные взрывы в Крыму: Зеленский подтвердил уничтожение серьезной техники оккупантов

22:59

Военный эксперт дал прогноз, может ли война закончиться до конца 2024 года

Реклама
22:33

Зеленский летит в США, Белый дом готовит встречу с Байденом - СМИ

22:19

Такая закуска затмила все намазки из магазина: изумительно простейший рецепт

22:03

Сомневался в независимости Украины: из МОН уволили скандального экспертаФото

21:58

ВСУ нанесли удар по патрульному кораблю "Сергей Котов" - ГУРВидео

21:26

Удар по катерам РФ: у Шойгу соврали об "уничтожении" морских дронов

21:20

Что такое "криси" в украинском языке: никогда не догадаетесь, потому что речь не о мышах

21:02

Украину танками поддерживает коалиция из 12 стран - Минобороны

21:02

"Он сказал "Да": блогер Машуковский сделал предложение своему возлюбленномуВидео

20:56

"Ослепить войска РФ": Свитан рассказал, как ВСУ проводят зачистку в Крыму

20:17

20 лет за решеткой: популярную российскую актрису арестовали с 2 кг наркотиков

20:00

Силы обороны удачно ударили и повредили в Черном море два русских патрульных корабля - СтратКом ВСУ

19:35

"Я восхищаюсь духом сопротивления киевлян. Вы обязательно одержите победу!"- Борис Джонсон

19:33

"Культурный код. Запрограммированы на убийство": как культура влияет на общество

19:10

Северная Корея вступает в войну на стороне агрессорамнение

19:06

"Это сбой": в Минобороны оправдались после заявления об "освобождении" Андреевки

18:59

Танкист разрекламированного в РФ танка "Алеша" опозорил Путина и пропагандистовВидео

18:56

Нет начала, нет конца: как легко узнать размер кольца - способы поймет любой

18:55

ВСУ дали оккупантам "по зубам" под Купянском, РФ давит на Серебрянское лесничество

18:42

Какие вещи нужно сжечь 16 сентября, чтобы началась белая полоса: приметы

18:06

Украину накрывает сильный шторм: почти во всех регионах ударят грозовые дожди

Реклама
17:53

Что значат цветы каланхоэ: растение, которое приносит невероятные изменения

17:22

Голливудский украинец Лев Шрайбер стал папой и показал первое фото младенца

17:17

"Язык - это ATACMS, умноженная на F-16": блогер распекла говорящих за границей на русском украинцев

17:04

Нереально найти ответ: только гении увидят персонажа мультфильма в оптической иллюзии

16:59

За две недели РФ запустила по Украине 234 дрона: эксперт объяснил увеличение атак

16:42

Настоящий вред для любимца: что категорически нельзя собакам из еды

16:37

В США разнесли Путина: провалился в Украине и пошел на поклон к Ким Чен Ыну

16:33

Правоохранительные органы проверяют бывшее и нынешнее руководство ФГВФЛ на предмет коррупции - СМИ

16:28

Ефросинина жестко разнесла путинистку Железняк: "Признавалась в любви Украине"

16:24

Украинские пилоты прошли ознакомительную подготовку на истребителях Gripen в Швеции

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять