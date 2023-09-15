Проще не придумаешь: победитель "Мастер Шеф" раскрыл секрет приготовления сочных куриных котлет с лимоном

В рецепте используют все привычные для украинцев ингредиенты, они оригинально сочетаются с котлетами.

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Домашние котлеты из куриного фарша от ПАВы / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (pava_vb2)

Куриные котлеты - это классическое блюдо, которое обожают и готовят многие украинцы. Они сочные, ароматные и готовятся очень быстро. Победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский, более известный как Пава, поделился собственным секретом приготовления вкусных куриных котлет с лимоном.

Котлеты из куриного фарша - рецепт

Ингредиенты:

куриный фарш - 1 кг;

яйцо куриное - 1 шт.;

булочка/мякиш хлеба - 100 г;

сливки 20-30% - 100 мл;

лук - 2 шт;

лимон (цедра и сок) - 1 шт;

паприка копченая - 1 ч. л;

сливочное масло - 30 г;

зелень, петрушка - 30 г;

масло для жарки;

соль, перец.

Приготовление:

Нарезать лук и обжарить его на сливочном масле. Мякоть хлеба замочить в сливках или молоке. Измельчаем петрушку и добавляем к фаршу, туда же одно яйцо и цедру лимона. В будущие котлеты добавьте лимонный сок, копченую паприку, соль, перец, жареный лук и замоченный хлеб. Все тщательно мешаем, добавляем немного оливкового или подсолнечного масла и формируем котлеты.

Жарить котлеты можно на сливочном масле. На сковороду добавьте кусочек лимона, жарьте с ним. Пава рекомендует есть такие котлеты без гарнира, но можно, конечно же, с ним.

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Смотрите рецепт приготовления куриных котлет с лимоном:

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