Весь секрет в кефире: судья "Мастер Шефа" выдал тайну хрустящей и сочной курочки на ужин

Приготовьте курицу таким способом, и вы поймете, что не пробовали ничего вкуснее.

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Курица в необычном маринаде / коллаж Главред, скриншот TikTok (yaroslavskyi.vova)

Из кефира можно готовить не только сладкие блюда и выпечку, но и маринады. Молочная кислота поможет сделать курицу сочной и мягкой. А рецептом хрустящих, но сочных бедер поделился судья "Мастер Шефа" и ресторатор Владимир Ярославский.

Рецепт куриных бедер в маринаде на кефире

Ингредиенты:

1 кг куриного бедра без костей;

300 г густого кефира;

чеснок, тимьян;

специи: карри, подкопченная паприка;

цедра лимона или лайма;

соль;

40 г подсолнечного масла.

Готовим маринад: наливаем кефир, добавляем по чайной ложке Карри и подкопченной паприки, сухой или свежий чеснок, цедру лимона, порезанный тимьян и подсолнечное масло.

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Обязательно попробуйте на вкус - должно быть очень вкусно, но солоновато, чтобы просолилась курица.

Приготовление куриных бедер: в рецепте используют бедра без кости, но к маринаду подойдет любая часть курицы. Окунаем птицу в маринад и даем постоять минимум час, а целой птице нужно стоять ночь.

Если жарите на мангале, температура должна быть 180 градусов, так готовим минут 20. Если запекаете в духовке, поставьте ее на 180-185 градусов и запекайте кожурой вверх где-то 25-35 минут - зависит от размера кусков. Целой курице нужно будет больше времени.

Смотрите видео приготовления куриных бедер:

@yaroslavskyi.vova Весь секрет в маринаде к курице! Мой эксперимент с ложковым кефиром го Карпаты оказался просто WOW - поэтому советую обязательно попробовать ? вам понадобится: -1кг Бедро куриное без кости-300г ложкового кефира @го-чеснок, тимьян (он же темян) -специи карри, подкопченная паприка, цедра лимона или лайма, соль-40г масла ?Готовим маринад: наливаю кефир, добавляю по чайной ложке Карри и подкопченой паприки, можно сухой или свежий чеснок, цедру лимона и посеченный тимьян. ❗️Обязательно попробуйте на вкус-должно быть очень вкусно, но солоновато, чтобы просолилась курица! ?я использовал окорочка без кости, но точно знаю, что вкусно будет и с курицей, и с цыпленком! ?Погружаем птицу в маринад и даем постоять несколько часов, а целую птицу желательно ночь. ?жарил я на очень слабеньком жаре-где-то 170 температура и минут 20. но думаю для запекания в духовке Этот рецепт подойдет как лучше всего! Так что поставьте на 180-185 градусов и запекайте шкуркой вверх где - то 25-35 минут-зависит от размера! Целой курице конечно надо будет больше времени! И все! Вкусного-мне этот маринад очень понравился, он идеально сработал обнимаю? ♬ Yachts (A Man Called Adam Remix) - Chris Coco & Coco (DE) & Steel & Lovebomb & A Man Called Adam

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