Простой детский завтрак за 20 минут всего из четырех ингредиентов: рецепт от Павы

Теперь вам не нужно стоять у плиты целый час, чтобы приготовить детям что-то на завтрак.

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Быстрый завтрак для ребенка / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (pava_vb2)

Родители детей едва ли не ежедневно думают о том, что приготовить им на завтрак. Если времени и продуктов мало, предлагаем сделать невероятно простые розы из теста.

Их можно не только съесть дома, но и взять с собой в школу. Победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский, более известный как Пава, поделился собственным секретом приготовления очень быстрого детского завтрака.

Детский завтрак за 20 минут - рецепт

Ингредиенты:

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готовое слоеное тесто (дрожжевое) - 400 г,

вареная колбаса - 200 гр,

твердый сыр - 200 г

яйцо - 1 шт.

Приготовление:

Слоеное тесто режем на 4-5 полосок, колбасу и сыр почистить и порезать так же. Выкладываем сыр и колбасу на тесто, формируем розы, закручивая тесто. Смазываем их яйцом и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут.

Смотрите, как приготовить простой детский завтрак:

@pava_vb2 ~ Ингредиенты: из готовое слоеное тесто( дрожжевое) - 400 гр., • Вареная колбаса или по желанию - 200 гр., в твердый сыр - 200 гр. Яйцо-1 шт., Готовим • * выкладываем сыр и колбаску на тесто, формируем розы,смазываем яйцом и отправляем в заранее разогретую духовку 180' примерно 25мин. ор оригинальный звук-Пава?

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