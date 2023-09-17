Простой детский завтрак за 20 минут всего из четырех ингредиентов: рецепт от Павы

Родители детей едва ли не ежедневно думают о том, что приготовить им на завтрак. Если времени и продуктов мало, предлагаем сделать невероятно простые розы из теста.
Их можно не только съесть дома, но и взять с собой в школу. Победитель "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский, более известный как Пава, поделился собственным секретом приготовления очень быстрого детского завтрака.
Детский завтрак за 20 минут - рецепт
Ингредиенты:
- готовое слоеное тесто (дрожжевое) - 400 г,
- вареная колбаса - 200 гр,
- твердый сыр - 200 г
- яйцо - 1 шт.
Приготовление:
Слоеное тесто режем на 4-5 полосок, колбасу и сыр почистить и порезать так же. Выкладываем сыр и колбасу на тесто, формируем розы, закручивая тесто. Смазываем их яйцом и отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут.
Смотрите, как приготовить простой детский завтрак:
@pava_vb2
~ Ингредиенты: из готовое слоеное тесто( дрожжевое) - 400 гр., • Вареная колбаса или по желанию - 200 гр., в твердый сыр - 200 гр. Яйцо-1 шт., Готовим • * выкладываем сыр и колбаску на тесто, формируем розы,смазываем яйцом и отправляем в заранее разогретую духовку 180' примерно 25мин.ор оригинальный звук-Пава?
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