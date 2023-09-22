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Хватит готовить одну и ту же картошку: рецепт большого драника с сыром от Эктора Хименеса Браво

Лидия Неплях
22 сентября 2023, 08:07 обновлено 22 сентября, 08:09
Этот рецепт один из самых простых в приготовлении, но в то же время очень вкусный.
Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 3 минут
Кухня Кухня Европейская
Большой дерун от Эктора
Большой дерун от Эктора / коллаж Главред, фото скриншот TikTok (hectorjimenezbravo)

Если одни и те же блюда из картофеля уже надоели, предлагаем приготовить драник, и необычный, а авторский - с сыром и слабосоленым лососем от Эктора Хименеса Браво. А если такое блюдо не по душе, пожарьте пышные оладьи от Владимира Ярославского.

Простой рецепт драников от Эктора Хименеса Браво

Ингредиенты:

  • Картофель - 500 г,
  • Сыр пармезан - 50 г,
  • Сливочное масло - 70 г,
  • Масло - 20 мл,
  • Сметана - 30 г,
  • Лосось слабосоленый - 70 г,
  • Зелень для презентации.
  • Соль

Приготовление:

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Натереть картофель, выжать лишнюю жидкость. Добавить 50 г растопленного сливочного масла и соль, перемешать. Выложить первый слой картофеля на сковороду с маслом и добавить еще 20 г масла. Жарить на среднем огне 5 минут, затем накрыть крышкой и жарить еще 5 минут. На картофель выложить сыр, второй слой картофеля, обжарить 5 минут и перевернуть. Повторить жарку с другой стороны. Подавать со сметаной и рыбой, присыпать зеленью сверху.

Смотрите рецепт приготовления пышных драников:

@hectorjimenezbravo

Большой ДЕРУН с сыром ? ? рекордный дерун, весом 140 кг, испекли в г. Коростень, на празднике еды. Там даже установили памятник деруну ? мой, конечно, не такой большой, но ооочень вкусный;) Інгредієнти Ингредиенты: • Картофель - 500 г, • Сыр пармезан - 50 г, • Сливочное масло - 50 + 20 г, • масло - 20 Мл, • Соль - на вкус, • Сметана - 30 г, • Зелень для презентации, • Лосось слабосоленый - 70 г. приготування Приготовление: 1. натереть картофель, выдавить лишнюю жидкость. Добавить 50 г растопленного масла и соль, перемешать. 2. выложить большую часть на сковороду с маслом и 20 г масла. 3.Жарить на среднем огне 5 минут, затем накрыть крышкой и жарить еще 5 вилок. На картофель выложить сыр, вторую часть картофеля, обжарить 5 минут и перевернуть. 4. повторить прожарку с другой стороны. 5. Подавать со сметаной и рыбой. Пиш️ пишите в комментариях, любите ли вы драники, так же как жители Коростени?

оригінальний оригинальный звук-Эктор Хименес-Браво

Напомним, ранее Главред предлагал приготовить салат Марсель со шпротами, который готовили в советское время.

Также редакция рассказывала о том, как приготовить яичный рулет с крабовыми палочками.

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