Любите готовить быстрые и вкусные закуски на праздничный стол, тогда такой рецепт точно для вас.
Новый рецепт закуски с крабовыми палочками. От него оторваться невозможно.
Яичный рулет просто невероятный кулинарный хит, который поможет удивить ваших гостей праздничным столом.
Яичный рулет с крабовыми палочками - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 2 шт
- Творожный сыр
- Крабовые палочки - 6 шт
- Зелень по вкусу
- Соль
Готовить яичный рулет с начинкой очень быстро.
Яйца помыть, разбить в глубокую миску и взбить вилкой. Немного посолить.
Выливаем половину смеси на хорошо разогретую сковороду с маслом, можно оливковым. Жарим блинчик с двух сторон под крышкой до золотистого цвета.
У вас должно получится 2 блинчика.
Блинчики из яиц положить так, чтобы был нахлест.
Смазать рулет сливочным сыром.
Крабовые палочки почистить и натереть на мелкой терке. Зелень помыть и мелко порубить.
Посыпать обильно блинчики зеленью и переложить равномерно крабовые палочки.
Аккуратно сворачиваем яичный рулет, можно завернуть на 15 минут в пищевую пленку и поставить в холодильник.
Рулет из яиц и крабовых палочек порезать и подавать к столу.
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