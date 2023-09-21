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Хватит готовить рулеты из лаваша: вам нужно всего 2 яйца - новый рецепт

Мария Тупик
21 сентября 2023, 10:17 обновлено 21 сентября, 10:44
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Невероятно простой и новый рецепт рулета с крабовыми палочками без лаваша. Расскажем, как приготовить рулет из 2 яиц.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Вкуснейший рулет с крабовыми палочками рецепт
Вкуснейший рулет с крабовыми палочками рецепт / Коллаж Главред, фото depositphotos.com

Любите готовить быстрые и вкусные закуски на праздничный стол, тогда такой рецепт точно для вас.

Новый рецепт закуски с крабовыми палочками. От него оторваться невозможно.

Яичный рулет просто невероятный кулинарный хит, который поможет удивить ваших гостей праздничным столом.

видео дня

Яичный рулет с крабовыми палочками - рецепт

Вам понадобится:

  • Яйца - 2 шт
  • Творожный сыр
  • Крабовые палочки - 6 шт
  • Зелень по вкусу
  • Соль

Готовить яичный рулет с начинкой очень быстро.

Яйца помыть, разбить в глубокую миску и взбить вилкой. Немного посолить.

Выливаем половину смеси на хорошо разогретую сковороду с маслом, можно оливковым. Жарим блинчик с двух сторон под крышкой до золотистого цвета.

У вас должно получится 2 блинчика.

Блинчики из яиц положить так, чтобы был нахлест.

Смазать рулет сливочным сыром.

Крабовые палочки почистить и натереть на мелкой терке. Зелень помыть и мелко порубить.

Невероятный яичный рулет рецепт
Невероятный яичный рулет рецепт / depositphotos.com

Посыпать обильно блинчики зеленью и переложить равномерно крабовые палочки.

Аккуратно сворачиваем яичный рулет, можно завернуть на 15 минут в пищевую пленку и поставить в холодильник.

Рулет из яиц и крабовых палочек порезать и подавать к столу.

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