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Съедается весь и тарелку оближут: рецепт салата Марсель, от которого остановиться невозможно

Мария Тупик
21 сентября 2023, 21:55 обновлено 21 сентября, 22:03
Восхитительно вкусный салат с удивительно вкусной начинкой. Рецепт салата со шпротами, который готовили в советское время.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Рецепт старинного салата со шпротами
Рецепт старинного салата со шпротами / Коллаж Главред, фото скриншот youtube

Готовим вкуснейший праздничный салат Марсель со шпротами. Удивительный рецепт блюда настолько вкусный, что гости его разметут за 2 минуты.

Сочетание продуктов на салат очень интересное и вкусное. Этот салат станет вашим первым в списке праздничных салатов.

Как готовить вкусный салат Марсель - рецепт

Вам понадобится:

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  • Шпроты без масла - 100 гр
  • Картошка - 2 шт (отварная)
  • Морковка - 2 шт (отварная)
  • Яйца - 2 шт
  • Твердый сыр - 100 гр
  • Укроп
  • Оливки и маслины - 6 шт
  • Соль
  • Майонез

Картошку и морковку отмыть, отварить в подсоленной воде. Остудить, почистить овощи.

Картошку натереть на крупной терке. Примерно для нашего салата Марсель нужно 250 гр отварного картофеля.

Морковку натереть на мелкой терке. Примерно 150 гр.

Заранее отварить яйца, измельчить на терке или вилкой.

Сыр обязательно измельчить на мелкой терке.

Укроп порубить как можно мельче.

Со шпротов слить все масло и размять вилкой до однородности.

Собирать салат Марсель можно в любой форме для салата.

На дно блюда выложить ровным слоем шпроты, обязательно уплотнить ложкой.

Далее отварной картофель, уплотнить ложкой, чтобы салат не разваливался. Немного посолить картофель.

Салат со шпротами рецепт
Салат со шпротами рецепт / скриншот youtube

Смазать картошку майонезом, немного добавить чеснока (по вкусу).

На картошку выкладываем морковку, далее яйца и немного смазать майонезом. Хорошо смазать салат, чтобы слои пропитались.

На яйца выложить укроп, и присыпать тертым сыром.

Украсить салат шпротами, оливками или маслинами и веточкой укропа.

Подавать слоеный салат со шпротами сразу или дать настояться в холодильнике несколько часов.

Рецепт слоеного салата
Рецепт слоеного салата / скриншот youtube

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