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Не дай себя обмануть: как на глаз и ощупь определить хлопок, действенные и легкие способы

Лидия Неплях
21 октября 2023, 20:49 обновлено 21 октября, 20:49
Носить хлопок сейчас - дело вкуса, ведь производители давно научились делать другие дышащие и качественные ткани.

Не дай себя обмануть: как на глаз и ощупь определить хлопок, действенные и легкие способы
Как понять, что ткань хлопок / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Чынгыз Алканов, Ближе к телу)

Определить, изготовлена ли одежда или ткань из хлопка (хб), может быть важным пунктом при выборе одежды или постельного белья. Хлопок - это натуральное волокно, известное своей мягкостью, комфортом и долговечностью. Но не всегда его можно сразу различить, поэтому Главред собрал советы о том, как проверить, что ткань хб.

Достоинства хлопка

Хлопок обладает множеством значительных преимуществ по сравнению с большинством синтетических и натуральных тканей. В первую очередь, хлопковые волокна обладают выдающейся прочностью, что делает изделия из этого материала удобными для ношения и стойкими к воздействию высоких температур.

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Основные характеристики хлопка включают:

  • уникальную способность поглощать влагу;
  • нежное мерцание поверхности ткани;
  • исключительную прочность;
  • высокую гигроскопичность (способность некоторых веществ поглощать водяные пары из воздуха).

Одной из выдающихся характеристик хлопка является его способность впитывать влагу, способность впитать в себя от 20% до 65% влаги от своей массы, при этом не ощущаясь влажным на ощупь.

Недостатки хб

Тем не менее, у хлопка есть свои недостатки, такие как:

  • сжатие после стирки, что приводит к быстрой утрате формы изделия;
  • легкая склонность к мнущимся складкам из-за низкой эластичности;
  • медленная сушка ткани;
  • относительная склонность к износу. Несмотря на прочность, хлопковые ткани быстро утрачивают свой первоначальный вид;
  • нестойкость хлопка к воздействию солнечных лучей, что может вызвать выцветание или желтение ткани.

Современные производители одежды нашли способы минимизировать эти недостатки хлопка. Например, добавление небольшого количества синтетического эластана в состав изделия может придать ткани большую эластичность и долговечность, сохраняя товарный вид на более длительный срок. Кроме того, относительно низкая стоимость хлопка частично компенсирует его недостатки.

Как определить 100% хлопок

Вот несколько способов, как вы можете определить, что ткань действительно изготовлена из хлопка:

Отметки на этикетке: обратите внимание на этикетку на изделии. Производители обязаны указывать состав ткани. Если вы видите "100% хлопок" или "хлопок" в описании, это является надежным признаком.

Ощупь ткани: хлопок обладает натуральной мягкостью и гладкостью. Попробуйте прикоснуться к ткани. Если она ощущается приятной, мягкой и гладкой на ощупь, есть вероятность, что это хлопок.

Визуальный анализ: внимательно рассмотрите ткань. Хлопок обычно имеет равномерную текстуру и небольшие угольки или узелки на поверхности. Если ткань выглядит натуральной и не имеет слишком идеальных, синтетических линий и узоров, это может быть хлопок.

Горение: этот метод требует осторожности. Отрежьте небольшой образец ткани и поднесите его к пламени. Хлопок будет гореть и оставит остатки в виде серой золы. Синтетические ткани будут плавиться и издают характерный запах.

Прозрачность: если вы рассматриваете одежду, попробуйте просветить ткань светом. Хлопок может быть немного прозрачным, особенно если он тонкий, но не слишком.

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