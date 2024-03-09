УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Можно ли кошке лежать на батарее: ответ удивит всех владельцев пушистых

Елизавета Бельмас
9 марта 2024, 12:22
Главред расскажет, нормально ли если кошка или кот спят на батарее.
Можно ли кошке лежать на батарее
Можно ли кошке лежать на батарее / коллаж: Главред, фото: скриншот

У многих людей в Украине традиционно живут коты и кошки, поведение который нужно учиться понимать. Многие коты выбирают себе совершенно неожиданные места для отдыха. Например, батареи. Мы расскажем, можно ли кошке спать на батарее после стерилизации и в целом.

Почему кошка лежит на батарее

Мало кто знает, что температура тела у котов в норме выше, чем у человека. Норма температуры составляет 38 - 39,5 градусов. Именно по этой причине коты часто ищут себе теплые места для ночлега и отдыха. Батарея, как правило, является для них достаточно приятным местом.

Можно ли кошке лежать на батарее

Важно знать, что несмотря на комфорт кошек во сне на батарее, разрешать четырехлапым такое удовольствие категорически нельзя. Всё дело в том, что во время такого отдыха у кота могут перегреться внутренние органы, что часто провоцирует болезни. Сами животные при этом перегрева не ощущают.

видео дня

В том случае, если это место всё же для кота любимое, можно воспользоваться лайфхаком, необходимо постелить поверх батареи какое-либо одеяло или плед.

Лайфхак

Согласно данным Википедии, Лайфха́к (англ. life hack) — это хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему. Неологизм "лайфхак", образованный путём слияния английских слов life ("жизнь") и hack ("взломать"), был предложен британским журналистом, специализирующимся в области компьютерных технологий, Дэнни О’Брайеном.

Смотрите видео о том, почему котам нельзя лежать на батарее:

@nedzvedskaya

А твой кот спит на батарее?

♬ оригинальный звук - МАЙЯ ? MAJA

Также вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
коты лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

У Зеленского назвали России условия переговоров

У Зеленского назвали России условия переговоров

12:04 Политика
Taurus – лучшие для сноса Крымского моста: эксперт объяснил, почему их не дают

Taurus – лучшие для сноса Крымского моста: эксперт объяснил, почему их не дают

10:50 Мир
Усилили атаки и пошли в наступление: оккупанты хотят прорваться на Донетчине

Усилили атаки и пошли в наступление: оккупанты хотят прорваться на Донетчине

10:29 Украина
Все главные новости

Популярное

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя 8926

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

Прекрасно проведем время : Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой 3484

"Прекрасно проведем время": Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой

Ракеты Taurus и войска ФРГ в Украине: в Берлине сделали заявление 2783

Ракеты Taurus и войска ФРГ в Украине: в Берлине сделали заявление

Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал - ISW 1898

Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал - ISW

Последние новости

12:46

Натали Портман после 11 лет брака развелась с мужем-изменщиком

12:36

Церковный праздник 10 марта: за какую работу нельзя браться в этот день

12:22

Можно ли кошке лежать на батарее: ответ удивит всех владельцев пушистых

12:04

В Украине будут иначе назначать пенсии по-новому: у кого не выйдет их получить

12:04

У Зеленского назвали России условия переговоров

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:44

Стало плохо: дочь Путина отправила певца-патриота SHAMAN в колонию

10:50

Taurus – лучшие для сноса Крымского моста: эксперт объяснил, почему их не дают

10:32

Гороскоп на завтра 10 марта: Овну - проблемы в любви, Раку - грубость

10:29

Усилили атаки и пошли в наступление: оккупанты хотят прорваться на Донетчине

Реклама
10:22

"Девочки приходили в мою квартиру": судья Мастер Шеф рассказала об изменах мужчиныВидео

09:44

Войска стран Запада в Украине: у Зеленского сделали заявление

09:32

Гитлеровская Германия станет бледной тенью путинизмамнение

09:23

Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал - ISW

08:47

Голосование в апреле и активы РФ: СМИ раскрыли план помощи Украине от республиканцев

08:30

Навальный – не последняя жертва режима Путина: астролог сказал, кому нужно опасаться за жизнь

08:01

Десятки БпЛА атаковали Россию: дроны ударили по стратегическому заводу РФ

07:35

Нужно найти странное яблоко за 7 секунд: не каждому удастся разгадать загадку

06:14

Система образования в Украине: как хвост крутит собакоймнение

05:50

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти оленя за 7 секунд

05:30

Враг нацелился на 4 населенных пункта: куда перебрасывает войска РФ

Реклама
04:35

Как сбросить геолокацию с телефона на телефон: 2 самых простых варианта

04:10

Точно не для красоты: почему окна для самолетов делают с маленькими отверстиями

03:00

В обнимку с Потапом: Настя Каменских показала фото с тура по Украине

02:24

Как отчистить диван с тканевой обивкой: пятна мгновенно исчезнут

01:30

Единственный шанс выиграть войну: что поможет Украине победить – полковник США

08 марта, пятница
23:53

РФ обстреляла Донецкую область и Херсон: 7 человек пострадали, среди них ребенок

23:38

Франция готовится воевать в Европе: в Politico раскрыли детали и назвали врага

23:10

"Никому не удалось": Зеленский рассчитывает на Эрдогана в освобождении крымских татар

23:08

США и другие страны просят граждан уехать из РФ: в Москве могут произойти теракты

22:32

Боеприпасы поступят на поле боя: у Зеленского раскрыли планы по дальнейшей войне

21:50

"Не является чем-то немыслимым": Польша поддержала идею Макрона о войсках в Украине

21:46

Эрдоган хочет усадить Зеленского за стол с Путиным: пойдет ли президент на это

21:10

В разы вкуснее, чем "Цезарь": готовим простой салат "Шаурма"

20:58

Украина будет уничтожать корабли и самолеты РФ: Данилов объявил сюрпризы для Путина

20:20

Россия "не агрессор": в Словакии выдали шокирующее заявление о войне в Украине

19:45

Страх провоцирует агрессорамнение

19:36

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

19:21

РФ сохраняет инициативу: в разведке Эстонии раскрыли тревожную тенденцию на фронте

19:10

Лунный календарь на 9 марта: стоит ли менять прическу в этот день

19:06

Украину не отпускает холодина: где врежет 7 градусов мороза

Реклама
18:30

"Не мечтала быть женой президента": Зеленская игриво рассказала, кем хотела стать

18:29

"Потому что Путин": русская чемпионка призвала плюнуть на тех, кто не пускает РФ на Олимпиаду

18:17

"Я также рискую": Зеленский назвал количество попыток Путина его убить

17:53

"Потому что любят": Зеленский растрогал заявлением о своих детях и жене

17:50

Третий день подряд в Сумах гремят взрывы: РФ сбрасывает авиабомбы

17:49

Зеленский назвал две ключевые "цели" Путина в Украине

17:27

В Украину ворвалась почти 7-балльная магнитная буря: бушевать будет почти неделю

17:27

Россия штурмует стратегический город: в ВСУ раскрыли возможности врага

17:22

Что нужно, чтобы закалить характер: как это сделать

17:13

У РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке – Forbes

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять