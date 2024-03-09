Можно ли кошке лежать на батарее: ответ удивит всех владельцев пушистых

Главред расскажет, нормально ли если кошка или кот спят на батарее.

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Можно ли кошке лежать на батарее / коллаж: Главред, фото: скриншот

У многих людей в Украине традиционно живут коты и кошки, поведение который нужно учиться понимать. Многие коты выбирают себе совершенно неожиданные места для отдыха. Например, батареи. Мы расскажем, можно ли кошке спать на батарее после стерилизации и в целом.

Почему кошка лежит на батарее

Мало кто знает, что температура тела у котов в норме выше, чем у человека. Норма температуры составляет 38 - 39,5 градусов. Именно по этой причине коты часто ищут себе теплые места для ночлега и отдыха. Батарея, как правило, является для них достаточно приятным местом.

Можно ли кошке лежать на батарее

Важно знать, что несмотря на комфорт кошек во сне на батарее, разрешать четырехлапым такое удовольствие категорически нельзя. Всё дело в том, что во время такого отдыха у кота могут перегреться внутренние органы, что часто провоцирует болезни. Сами животные при этом перегрева не ощущают.

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В том случае, если это место всё же для кота любимое, можно воспользоваться лайфхаком, необходимо постелить поверх батареи какое-либо одеяло или плед.

Лайфхак Согласно данным Википедии, Лайфха́к (англ. life hack) — это хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему. Неологизм "лайфхак", образованный путём слияния английских слов life ("жизнь") и hack ("взломать"), был предложен британским журналистом, специализирующимся в области компьютерных технологий, Дэнни О’Брайеном.

Смотрите видео о том, почему котам нельзя лежать на батарее:

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