FIFA 21, RDR 2 и God of War получили большие скидки в PS Store

Внутриигровые скриншоты из Red Dead Redemption 2 / Rockstar Games

В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store стартовала новая распродажа "Выбор критиков", которая продлится до 18-го февраля. В рамках распродажи можно выгодно купить многие известные хиты, которые получили похвалу от критиков.

Так, в частности, последнее творение "Рокзвезд" Red Dead Redemption 2 отдают за 849 грн вместо 1699. Высоко оцененный критиками приключенческий экшен Uncharted 4: A Thief's End от студии Naughty Dog можно взять за 324 грн, столько же просят за иммерсивный стелс-экшен Dishonored 2.

Из интересных предложений также можно отметить:

Кадр из Destiny 2 / Bungie

Кадр из Resident Evil 3 Remake / Capcom

Кадр из Overwatch / Blizzard

Кадр из The Elder Scrolls Online / Bethesda

Ранее мы сообщали, что сторонняя компания Decor Evolve начала продавать у себя на сайте кастомные лицевые панели для революционного контроллера DualSense от PlayStation 5.

За панель любого цвета просят всего лишь $9.99 (примерно 275 грн)., а за покупку двух и больше обещают скидку. Покупатели смогут самостоятельно установить деталь – панели легко снимаются и не требуют дополнительных инструментов.