FIFA 21, RDR 2 и God of War получили большие скидки в PS Store

Пользователи могут забрать популярные игры со скидками в рамках распродажи "Выбор критиков".
В сервисе цифровой дистрибуции компании Sony PlayStation Store стартовала новая распродажа "Выбор критиков", которая продлится до 18-го февраля. В рамках распродажи можно выгодно купить многие известные хиты, которые получили похвалу от критиков.
Так, в частности, последнее творение "Рокзвезд" Red Dead Redemption 2 отдают за 849 грн вместо 1699. Высоко оцененный критиками приключенческий экшен Uncharted 4: A Thief's End от студии Naughty Dog можно взять за 324 грн, столько же просят за иммерсивный стелс-экшен Dishonored 2.
Из интересных предложений также можно отметить:
- FIFA 21 издание Champions PS4 & PS5 (-72%) — 755 грн
- Assassin's Creed Вальгалла (-30%) — 1329 грн
- Call of Duty: Modern Warfare (-25%) — 1499 грн
- Watch Dogs: Legion PS4 & PS5 (-40%) — 1139 грн
- Destiny 2: За гранью Света(-33%) — 803 грн
- Grand Theft Auto V: Premium Edition (-58%) — 503 грн
- DOOM Eternal (-67%) — 659 грн
- Sekiro: Shadows Die Twice - издание 'Игра года' (-35%) — 1299 грн
- Resident Evil 3 (-67%) — 593 грн
- Immortals Fenyx Rising PS4 & PS5(-40%) — 1139 грн
- Цифровое расширенное издание God of War (-33%) — 535 грн
- Звёздные Войны Джедаи: Павший Орден(-64%) —791 грн
- Overwatch: Legendary Edition (-67%) — 659 грн
- Mafia: Definitive Edition (-25%) — 899 грн
- Borderlands 3 PS4 & PS5 (-72%) — 559 грн
- Dying Light (-65%) — 419 грн
- Ведьмак 3: Дикая Охота — издание Игра года (-80%) — 269 грн
- Fallout 76 (-60%) — 479 грн
- The Elder Scrolls Online (-60%) — 259 грн
- Batman: Коллекция Аркхема (-67%) — 593 грн
Ранее мы сообщали, что сторонняя компания Decor Evolve начала продавать у себя на сайте кастомные лицевые панели для революционного контроллера DualSense от PlayStation 5.
За панель любого цвета просят всего лишь $9.99 (примерно 275 грн)., а за покупку двух и больше обещают скидку. Покупатели смогут самостоятельно установить деталь – панели легко снимаются и не требуют дополнительных инструментов.