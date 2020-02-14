Захватывающе и затягивающе: PS4-игры, которые обязательно надо пройти до выхода новой консоли

Игры для PlayStation 4 / Sony

Sony активно готовится к выходу игровой платформы следующего поколения PlayStation 5 (PS5, ПС5), но пока именно PlayStation 4 (PS4, ПС4) остается топовой консолью компании. За шесть лет ее жизненного цикла успело выйти множество прекрасных игр.

И раз релиз PS5 состоится в конце 2020 года, то самое время вспомнить замечательные PS4-эксклюзивы, которые нужно пройти прямо сейчас.

God of War

Скриншот из игры God of War 2018 / Sony

God of War (Бог войны) 2018 года стала переосмыслением серии брутальных слэшеров от студии Santa Monica Studio, в которой главный герой Кратос убивал богов Древней Греции самыми кровавыми способами. В новой части он обзавелся сыном Атреем и бородой, а заодно стал гораздо более рассудительным и холодным. На смену древнегреческой мифологии пришла скандинавская.

God of War - это история о взрослении во всех смыслах этого слова, максимально пафосная и драматическая. Игровой процесс значительно изменился, Кратос теперь не такой поворотливый, как раньше, но по-прежнему смертносный. Вместе с сыном он исследует красивейшие локации и изучает чуждую для него культуру. Десятки часов интересного сюжета и напряженного геймплея вам гарантированы.

Bloodborne

Скриншот из игры Bloodborne / Sony

Студия From Software прославилась серией невероятно сложных игр Dark Souls, в которых каждый враг - настоящее испытание. Но с Bloodborne разработчики превзошли самих себя. Забрав у главного героя возможность блокировать атаки, геймплей стал гораздо агрессивнее и насыщеннее. Каждая битва в игре - это вызов всем вашим навыкам.

Однако гораздо сильнее Bloodborne запомнилась уникальным миром, в котором знание сводит с ума, по городу ходят чудовища из других миров, а сны постепенно начинают переплетаться с реальностью. Вам предстоит узнать все страшные тайны города Ярнам, в котором все не так, как кажется на первый взгляд.

Uncharted 4: A Thief’s End

Скриншот из игры Uncharted 4: A Thief’s End / Sony

Uncharted - одна из главных серий эксклюзивов PlayStation от студии Naughty Dog, стартовавшая еще на PS3. Но финал вышел исключительно на PS4. В роли Нейтана Дрейка вам предстоит найти утраченные сокровища пирата Генри Эвери. Но не один Дрейк жаждет найти богатства, потому без стрельбы не обойдется.

Uncharted 4: A Thief’s End (Uncharted 4: Путь Вора) считается одной из лучших игр в визуальном плане. Затерянные храмы, далекие острова и руины выглядят совершенно потрясающе. В вопросах графики Uncharted 4 спокойно превосходит многие современные фильмы. А доступный, но захватывающий геймплей придется по душе почти каждому.

Horizon: Zero Dawn

Скриншот из игры Horizon: Zero Dawn / Sony

Крайне амбициозная игра студии Guerrilla Games поражает своими красотами и размахом. В роли девушки Элой вы будете исследовать постапокалиптический мир, в котором цивилизация откатилась до уровня племен, а люди живут в постоянном страхе перед роботами-динозаврами. Именно битвами с последними и предстоит заниматься большую часть игры.

У Элой есть лишь довольно примитивные виды оружия, а враги быстры, умны и очень опасны. Даже рядовые противники могут заставить попотеть. Кстати, ходят слухи, что Horizon: Zero Dawn на ПК тоже заглянет. Но пока это эксклюзив Sony.

Marvel’s Spider-Man

Скриншот из игры Marvel’s Spider-Man / Sony

Игры про Человека-паука редко отличались качеством и проработкой. Но студия Insomniac Games изменила это при помощи своей Marvel’s Spider-Man. Это практически идеальная игра про супергероя, которая сумела ухватить саму суть жизни Человека-паука. Летать на паутине, избивать бандитов и следить за злоключениями Питера Паркера не надоедает до финальных титров.

По сюжету преступного босса Кингпина садят в тюрьму, из-за чего в Нью-Йорке начинается борьба за его место. Параллельно разивается сюжетная линия сложных взаимооотношений Питера с наставником Отто Октавиусом.

Persona 5

Официальный арт Persona 5 / Atlus

Persona 5 - японская ролевая игра (JRPG) студии Atlus, которая совмещает обычную жизнь школьников, сражения против толп монстров и аналитическую психологию Юнга. В роли главного героя вам предстоит прожить целый год, посещать школу, заводить новые знакомства и изменять сердца людей к лучшему, причем буквально проникая в их подсознание и внося в него свои коррективы.

Пускай с точки зрения технологий Persona 5 ничем не выделяется, но художественный стиль в ней максимальо яркий и броский. Каждый кадр игры буквально кричит стилем. Потому даже если вы не любите откровенно японские игры, то на эту стоит хотя бы посмотреть.

Shadow of the Colossus

Скриншот из игры Shadow of the Colossus / Sony

Игра Фумито Уэды Shadow of the Colossus впервые вышла еще на PlayStation 2 и уже тогда поразила всех концепцией. Главный герой - обычный человек, вынужденный сражаться с гигантскими и почти неуязвимыми колоссами. Причем для начала нужно понять, какая слабость у врага, а затем долго карабкаться по телу противника, чтобы нанести удар.

Студия Bluepoint Games сделала эталонный ремейк для PS4. Игровой процесс, который и так был идеальным в своей простоте, изменять не стали. Зато графику значительно улучшили, превратив Shadow of the Colossus в один из лучших эксклюзивов PS4.

Until Dawn

Скриншот из игры Until Dawn / Sony

Until Dawn от студии Supermassive Games должна была выйти еще на PS3, но разработка сильно затянулась. Впрочем, оно и к лучшему, ведь именно мощности PS4 позволили полноценно раскрыть все хорошие стороны этого интерактивного кино. Отдельные кадры будто взяли из какого-нибудь фильма с живыми актерами.

Игра обыгрывает многие сюжетные ходы классических молодежных хорроров, но отличается огромной вариативностью. В Until Dawn можно даже играть с друзьями, просто передавая геймпад, когда начинатся эпизод за другого персонажа. И удовольствия так получается даже больше.

Death Stranding

Скриншот из игры Death Stranding / Sony

Хидео Кодзима - самый известный разработчик видеоигр, о котором нынче знают даже те, кто в игры никогда не играл. Death Stranding стала его первой за долгое время работой, никак не связанной с серией Metal Gear Solid, которую Кодзима как раз и создал. На Death Stranding выделили огромные бюджеты, а в разработке приняли участие мировые звезды, например, Норман Ридус и Мадс Миккельсен. И результат действительно всех удивил.

Ведь игра оказалась необычным симулятором курьера, основа которого - доставка посылок по разрушенной Америке. Но все окупается неординарными сюжетом и сеттингом, в котором дождь ускоряет старение, а люди после смерти взрываются с огромной разрушительной силой и превращаются в монстров. И среди этого безумия главный герой Сэм должен выполнить важную миссию - объединить Америку.

inFamous: Second Son

Скриншот из игры inFamous: Second Son / Sony

inFamous: Second Son стала одной из первых игр, продемонстрировавших мощь PS4. В ней все сверкает и сияет, а количество неона достигает критических значений. Виртуальный Сан-Франциско пускай и не отличается размерами, зато получился очень атмосферным и уютным.

Главный герой - молодой парень-бунтарь Делсин Роу, который может поглощать чужие суперспособности. Его объявляет биотеррористом и хочет взять под свой контроль Департамент Единой Защиты (ДЕЗ). Так Роу становится вне закона и начинает свою борьбу против системы.

Напоминаем, у PlayStation 5 дата выхода пока не раскрывается.