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Horizon Zero Dawn - чем примечателен один из главных эксклюзивов PS4?

Никита Казимиров

журналист, IT-редактор

12 марта 2020, 09:00

Который уже летом выйдет на ПК.

Кадр из Horizon Zero Dawn
Кадр из Horizon Zero Dawn / Guerrilla Games

Эксклюзивы PlayStation считаются главной причиной покупать консоли семейства Sony. Вот уже который год игровые подразделения компании стараются изо всех сил, чтобы подарить миру настоящие шедевры. Horizon Zero Dawn - один из них. И тут стало известно, что летом 2020 года игра доберется на ПК. Самое время вспомнить, чем же она так примечательна.

За разработку игры отвечала студия Guerrilla Games, которая долгое время была известна серией футуристических шутеров Killzone. Каждая ее часть была не просто неплохой игрой, но еще и своеобразной демонстрацией возможностей консолей PlayStation. Так Killzone: Shadow Fall вышла в 2013 году, прямо на релизе PS4, но и сегодня смотрится крайне впечатляюще.

Однако с Horizon Zero Dawn разработчики решили выйти в высшую лигу и превзойти все ожидания. Студия значительно улучшила свой движок Decima и заточила его под открытые миры. Он способен выдавать почти фотореалистичную графику даже на далеко не новом железе PlayStation 4. Движок, кстати, впоследствии использует Хидео Кодзима для создания своей Death Stranding, что лишь подтверждает, насколько прогрессивная технология родилась в Guerrilla Games.

Кадр из Horizon Zero Dawn
Кадр из Horizon Zero Dawn / Guerrilla Games

Если описывать концепцию Horizon Zero Dawn кратко, то она покажется довольно незатейливой и даже безумной. Ведь чего можно ожидать от истории, в которой все вертится вокруг роботов-динозавров? Даже в Sony и Guerrilla Games осознавали, что затея невероятно рискованная. Но игра все-таки была запущена в разработку. Долгое время никто даже не мог понять, что она представляет собой в геймплейном плане. Релиз Horizon Zero Dawn состоялся 28 февраля 2017 года. И пускай она не стала откровением, но точно сумела приятно удивить.

Сюжет рассказывает о девушке Элой и ее попытках выжить в постапокалиптическом мире, в котором цивилизации откатилась до уровня племен и общин. Саму Элой считают изгоем из-за тайны ее рождения, а воспитывал ее другой изгой - Раст. В юном возрасте она сумела найти особый визор, проецирующий на окружение дополненную реальность и позволяющий подробно анализировать все вокруг. В ходе череды случайностей Раст погибает, защищая свою приемную дочь, а саму Элой нарекают Искательницей, чтобы она узнала все о нападении на племя Нора, а параллельно раскрыла загадку взбунтовавшихся машин.

Кадр из Horizon Zero Dawn / Guerrilla Games

Пускай Horizon Zero Dawn - это action-RPG в открытом мире, а жанр особо не предусматривает ставку на сюжет, именно история стала одной из сильнейших сторон игры. Она развивается достаточно медленно, но в ключевые моменты умудряется удивлять и шокировать. Загадка проекта "Новый рассвет" заставит вас пробираться сквозь все невзгоды, а полученные ответы предугадать почти невозможно. Проработка сеттинга в игре на высоте, этого у нее не отнять.

Читайте такжеЧто такое The Last of Us и чем так важен анонс сериала по этой игре?А вот сам игровой процесс получился уже менее однозначным. С одной стороны, противостояние почти беззащитной Элой с ужасными роботами постоянно вызывает напряжение. Даже самые слабые враги могут расправиться с девушкой в два счета, а уж машины посуровее и вовсе сойдут за местных боссов. К каждому роботу необходимо найти свой подход, проанализировав его слабые места, а затем грамотно использовав свой арсенал и наставив ловушек. В итоге сражаться не надоедает до самого конца игры.

С другой стороны, Horizon Zero Dawn страдает от множества недостатков современных игр в открытом мире, от которых так и не сумели избавиться, кажется, со времен первой части Assassin's Creed. В игре однотипные и скучные второстепенные миссии, навязчивый крафт предметов, слишком схематическое повествования и мир, который будто искусственно поделен на конкретные зоны, вне которых не происходит ничего интересного. То есть если вы ожидаете от Horizon чего-то уникального - лучше сыграйте в Death Stranding, ведь в ней концепция открытого мира реализована действительно необычно.

Кадр из Horizon Zero Dawn / Guerrilla Games

Впрочем, одного у Horizon Zero Dawn не отнять - вселенную игры хочется исследовать. Частично это заслуга движка Decima, который выдает настолько красочную картинку, что количество скриншотов во время прохождения будет расти в геометрической прогрессии. Страшно даже представить, что будет, если движок применить для создания сюжетной игры часов на 8, ведь без открытого мира можно будет сосредоточиться на мельчайших деталях. В Horizon Zero Dawn каждая возвышенность и пропасть, каждая река и поляна буквально дышат жизнью.

Но одной технологической стороной сыт не будешь. Потому художники тоже отлично постарались, чтобы сделать мир Horizon Zero Dawn правдоподобным. Авторы игры даже консультировались с инженерами, архитекторами и антропологами, чтобы каждый остов здания выглядел так, будто его скопировали с реальной жизни. В Horizon можно просто зайти и пройтись минут двадцать, чтобы получить дозу эстетического удовольствия.

Кадр из Horizon Zero Dawn / Guerrilla Games

И оказалось, что формула Guerrilla Games сработала. Horizon Zero Dawn стала самой продаваемой оригинальной игрой PlayStation 4, а разработка сиквела уже идет полным ходом, пускай о нем ничего и не известно. Horizon Zero Dawn 2 выйдет уже на PlayStation 5, а пока Sony хочет, чтобы как можно больше людей приобщились к путешествию Элой.

Именно поэтому Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года. Обязательно попробуйте ее, если любите необычные миры. А даже если и нет, то интерес пользователей ПК к игре может заставить Sony портировать на компьютеры и другие свои игры. Раньше это казалось фантастикой, но теперь все в ваших руках.

Horizon Zero Dawn - прохождение

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