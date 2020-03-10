Horizon Zero Dawn выйдет на ПК - теперь официально

Арт игры Horizon Zero Dawn / Guerrilla Games

Слухи о выходе Horizon Zero Dawn на ПК ходили долгое время, но теперь наконец-то все стало официально. Один из главных эксклюзивов Sony все-таки выйдет на "боярской" платформе. Ликуем!

Информацию подтвердил сам глава PlayStation Worldwide Studios - Герман Хульст, который раньше как раз руководил Guerrilla Games. Сделал он это в интервью для официального блога Sony. В подробности он не вдавался, но сообщил, что Horizon Zero Dawn на PC быть, а все остальные детали мы узнаем уже совсем скоро.

При этом Хульст уверен, что Хорайзон на ПК станет лишь тестом. Sony пока не готова портировать и другие свои игры на ПК. Horizon Zero Dawn просто оказалось удачной "пробой пера".

Релиз Horizon Zero Dawn на ПК позволит показать игрокам, "что они упускают" без консоли PlayStation у себя дома.

Horizon Zero Dawn дата выхода на PC пока точно не раскрывается. Пока известно лишь то, что игра доберется до компьютеров летом 2020 года.

Horizon Zero Dawn - эксклюзив PlayStation 4, рассказывающий о мире, в котором люди живут в страхе перед ужасными роботами-динозаврами. Слухи о портировании игры на ПК ходили долгое время, но теперь все наконец-то прояснилось окончательно. Одним из инсайдов поделился известный журналист Антон Логвинов. Правда, он утверждал, что игра выйдет на ПК уже в феврале 2020 года.

У Horizon Zero Dawn на ПК системные требования пока держатся в тайне. Будьте готовы, чтобы они могут оказаться крайне высокими, ведь Хорайзон - одна из самых красивых игр текущего поколения консолей.

Horizon Zero Dawn - прохождение