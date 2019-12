Horizon Zero Dawn на ПК выйдет уже в феврале 2020 года

Horizon Zero Dawn на ПК появится уже в феврале

Эксклюзив Sony, экшн-RPG Horizon Zero Dawn выйдет для персональных компьютеров.

Об этом сообщил известный игровой видеоблогер Антон Логвинов в своем видео, посвященном тому, что платформа PlayStation 4 продолжает терять эксклюзивы.

Horizon Zero Dawn на ПК дата выхода станет известна позже, однако Логвинов уточнил, что игра появится уже в феврале 2020 года.

"Надо прокомментировать великий исход с PlayStation, когда все утекает на ПК. Всем тем, кто охал и ахал, когда я в начале года анонсировал Death Stranding на ПК, предлагаю снова хвататься за таблетки, кричать, что я сошел с ума, потому что Horizon Zero Dawn в феврале следуюшего года будет на ПК. Скоро будет анонс", - сказал Логвинов.

Он уточнил, что Horizon Zero Dawn на PC будет портирован в рамках промо-кампании по выходу второй части игры и завлечению аудитории к новой консоли, которая также должна появиться в 2020 году. Блогер отметил, что в будущем игровая индустрия все больше станет склоняться к мультиплатформенности.

Читайте такжеВ сеть утек ролик Red Dead Redemption 2 на ПКСтоит отметить, что официального анонса еще не было, скорее всего, точная дата выхода Хорайзон на ПК будет объявлена после шоу Videо Game Awards. Horizon Zero Dawn на ПК системные требования и список цифровых магазинов, в которых состоится релиз, пока неизвестны, вероятно, информация будет уточнена во время официального анонса. Предположительно, Хорайзен Зеро Дон появится в Steam, GOG и EGS.

Horizon Zero Dawn купить сейчас можно только на платформе PlayStaion 4.

Ранее на ПК вышли другие эксклюзивы консоли – Heavy Rain, Beyond: Two Souls, Detroit: Become Human, а также несколько игр серии Yakuza, которые были доступны только на PlayStaion. Кроме того, на ПК уже вышел блокбастер Red Dead Redemption 2, а летом появится самый громкий тайтл Sony этого года – игра Death Stranding от легендарного геймдизайнера Хидео Кодзимы.

Действие Horizon Zero Dawn происходит в постапокалиптическом мире, захваченном роботами-динозаврами, которые научились себя воспроизводить. Часть из них является "отравленными" и являются врагами простых рободинозавров и людей, живущих в первобытных племенах. Игроку предстоить играть за девушку по имени Элой, которая, исследуя окружающий мир, посещая различные поселения и охотясь на механических зверей, должна разгадать тайну мира и избавить человечество от опасности полного исстребления. Игра получила очень высокие отзывы игроков и критиков.