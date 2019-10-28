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Death Stranding на ПК: разработчики сделали признание

28 октября 2019, 14:20

Студия Хидео Кодзимы обрадовала ПК-бояр.

DEATH STRANDING на ПК
DEATH STRANDING на ПК появится в начале лета

Игра Death Stranding появится не только на консоли PlayStation 4, но и на персональных компьютерах.

Такое признание разработчики Kojima Production неожиданно сделали в своем твиттере, пообещав, что Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года.

Точного срока они не назвали, однако поблагодарили игровое сообщество за поддержку. 

"Спасибо всем, кто поддерживал Death Stranding всё это время. Релиз на PS4 состоится 8 ноября 2019-го! Kojima Productions также рада объявить, что Death Stranding выпустят и на ПК в начале лета 2020-го!", - написали разработчики.

Напомним, что игра Хидео Кодзимы Death Stranding дата выхода уже известна: она выйдет 8 ноября 2019 года на консоли Sony.

Ранее Кодзима пришел на русское шоу Вечерний Ургант.

В игре игроку предстот преодолеть мир, трансформированный Петлей смерти и восстановить связь между осколками мира.

В главных ролях приняли участие Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду и Линдси Вагнер.

Death Stranding Хидео Кодзима
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