Автор легендарных видеоигр Хидео Кодзима пришел на русское шоу Вечерний Ургант

Хидео Кодзима / twitter.com/hideo_kojima_en

Легендарный японский разработчик видео- и компьютерных игр Хидео Кодзима (известный прежде всего по серии стелс-экшенов Metal Gear) принял участие в сьемках популярного вечернего развлекательного шоу на росТВ - "Вечерний Ургант".

Соответствующие фото опубликовал он сам на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

На одном из снимков Кодзима запечатлен в компании ведущего шоу Вечерний Ургант и российского комика Тимура Батрутдинова. Кроме того, японский разработчик также станет почетным гостем выставки "ИгроМир" в Москве, которая пройдет с 3 по 6 октября.

Позже создатели Вечернего Ургана опубликовали показали анонс выпуска с участием Кодзимы, который выйдет вечером 3 октября в 22.30 по киевскому времени. В нем примет участие также известный актер и певец Михаил Боярский вместе с дочерью Елизаветой. Более того, в анонсе видно, как они и Иван Ургант исполняют хит Боярского 1979-года "Лето без тебя как зима". Такой вот незамысловатый каламбур с фамилией Кодзимы.

Сегодня у нас в гостях Михаил Боярский и Хидэо Кодзима pic.twitter.com/Ar7ATvP5Fd — Вечерний Ургант (@Urgant_Show) 2019年10月3日

Напомним, ранее на шоу Вечерний Ургант известная российская актриса Чулпан Хаматова пришла в наряде цветов украинского флага.