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Автор легендарных видеоигр Хидео Кодзима пришел на русское шоу Вечерний Ургант

3 октября 2019, 19:12

Известнейший разработчик видео и компьютерных игр прибыл в Москву на выставку "ИгроМир".

Хидео Кодзима / twitter.com/hideo_kojima_en

Легендарный японский разработчик видео- и компьютерных игр Хидео Кодзима (известный прежде всего по серии стелс-экшенов Metal Gear) принял участие в сьемках популярного  вечернего развлекательного шоу на росТВ - "Вечерний Ургант".

Соответствующие фото опубликовал он сам на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. 

На одном из снимков Кодзима запечатлен в компании ведущего шоу Вечерний Ургант и российского комика Тимура Батрутдинова. Кроме того, японский разработчик также станет почетным гостем выставки "ИгроМир" в Москве, которая пройдет с 3 по 6 октября.

Позже создатели Вечернего Ургана опубликовали показали анонс выпуска с участием Кодзимы, который выйдет вечером 3 октября в 22.30 по киевскому времени. В нем примет участие также известный актер и певец Михаил Боярский вместе с дочерью Елизаветой. Более того, в анонсе видно, как они и Иван Ургант исполняют хит Боярского 1979-года "Лето без тебя как зима". Такой вот незамысловатый каламбур с фамилией Кодзимы.   

Напомним, ранее на шоу Вечерний Ургант известная российская актриса Чулпан Хаматова пришла в наряде цветов украинского флага.

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