В GOG началась новая распродажа – впервые по акции можно купить Cyberpunk 2077

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

В сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала новая тематическая распродажа "Мы любим игры", которая продлится до конца этой недели. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -92% на больше чем 2500 игр и дополнений.

К примеру, впервые по акции можно приобрести нашумевший Cyberpunk 2077, который постепенно приходит в себя после катастрофического старта. Другой супер-успешный проект поляков из CD Projekt Red – Ведьмак 3: Дикая Охота – со всеми дополнениями отдают за 111 грн вместо 556.

Немного интересного из GOG:

В настоящий момент в другом онлайн-магазине, PlayStation Store также проходит новая тематическая распродажа, в рамках которой пользователи могут выгодно купить многие известные хиты, которые получили похвалу от критиков.

Так, в частности, последнее творение "Рокзвезд" Red Dead Redemption 2 отдают за 849 грн вместо 1699. Высоко оцененный критиками приключенческий экшен Uncharted 4: A Thief's End от студии Naughty Dog можно взять за 324 грн, столько же просят за иммерсивный стелс-экшен Dishonored 2.