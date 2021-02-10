В GOG началась новая распродажа – впервые по акции можно купить Cyberpunk 2077

Среди них есть как проверенная временем классика, так и новинки на рынке.
В сервисе цифровой дистрибуции GOG стартовала новая тематическая распродажа "Мы любим игры", которая продлится до конца этой недели. До этого в онлайн-магазине будут действовать скидки до -92% на больше чем 2500 игр и дополнений.
К примеру, впервые по акции можно приобрести нашумевший Cyberpunk 2077, который постепенно приходит в себя после катастрофического старта. Другой супер-успешный проект поляков из CD Projekt Red – Ведьмак 3: Дикая Охота – со всеми дополнениями отдают за 111 грн вместо 556.
Немного интересного из GOG:
- Cyberpunk 2077 (-10%) — 750 грн
- Metro Exodus (-60%) — 222 грн
- Control Ultimate Edition (-80%) — 666 грн
- The Outer Worlds (-50%) — 415 грн
- Disco Elysium (-45%) — 282 грн
- No Man's Sky (-50%) — 487 грн
- Fallout 3: Game of the Year Edition (-60%) — 140 грн
- Fallout: New Vegas Ultimate Edition (-50%) — 207 грн
- Wolfenstein II: The New Colossus (-80%) — 222 грн
- The Evil Within Bundle (-70%) — 207 грн
- The Evil Within 2 (-75%) — 277 грн
- Dragon Age: Origins - Ultimate Edition (-75%) — 91 грн
- The Saboteur (-75%) — 26 грн
- Dishonored: Complete Collection (-70%) — 666 грн
- Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition (-60%) — 270 грн
- Little Nightmares (80%) — 44 грн
В настоящий момент в другом онлайн-магазине, PlayStation Store также проходит новая тематическая распродажа, в рамках которой пользователи могут выгодно купить многие известные хиты, которые получили похвалу от критиков.
Так, в частности, последнее творение "Рокзвезд" Red Dead Redemption 2 отдают за 849 грн вместо 1699. Высоко оцененный критиками приключенческий экшен Uncharted 4: A Thief's End от студии Naughty Dog можно взять за 324 грн, столько же просят за иммерсивный стелс-экшен Dishonored 2.