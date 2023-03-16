Безработная женщина ест раз в неделю, чтобы прокормить шестерых кошек

Жительница Лондона голодает в течение года из-за своих домашних животных. Она тратит на них 60 фунтов.
Ясемн Каптан из-за болезни оставила работу и теперь вынуждена жить на пособие, но тратит она его не только на себя, пишет Mirror.
Женщина ест только один раз в неделю, поэтому у нее достаточно денег, чтобы накормить шесть кошек, которые, по ее словам, "поддержат ее" в любой жизненной трудности.
46-летняя Ясемн Каптан уже год ест только раз в неделю из-за того, что тратит 60 фунтов стерлингов из своего еженедельного пособия в 69 фунтов стерлингов на своих домашних животных.
Также женщина получает ежемесячное пособие по нетрудоспособности в размере 400 фунтов стерлингов из-за ее остеопороза, но из этих денег она платит за аренду жилья и коммунальные услуги.
Чтобы утолить голод, признается женщина, она пьет мятный чай. По ее словам, она сильно похудела за последнее время.
"У меня нет лишних денег, но я не могу отпустить котов. Они выросли вместе с нами. Они у меня с тех пор, как они были еще котятами", - поделилась Ясемн.
Ранее мы рассказывали, какие породы кошек являются идеальными компаньонами даже для семьи с детьми.
Также мы писали, что вокруг кошки, которая в течение двух месяцев выживала без воды и еды в разрушенной многоэтажке в Бородянке, разгорелся скандал. Животное спасли в начале мая прошлого года. Кошка стала одним из символов города, пережившего российскую оккупацию, и теперь на нее претендуют аж 12 человек, которые называют себя ее хозяевами.
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