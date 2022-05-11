Вокруг спасенной в Бородянке рыжей кошки разгорелся скандал - на нее претендуют 12 человек

Кошку из Бородянки волонтеры назвали Шафа / Фото instagram.com/shafa_the_cat/

Вокруг кошки, которая в течение двух месяцев выживала без воды и еды в разрушенной многоэтажке в Бородянке, разгорелся скандал. Животное спасли в начале мая. Кошка стала одним из символов города, пережившего российскую оккупацию, и теперь на нее претендуют аж 12 человек, которые называют себя ее хозяевами. Впрочем, ЗооПатруль UA, спасший животное, не отдает кошку, а в Сети продолжаются бурные дискуссии относительно судьбы Шафы - так ее назвали волонтеры.

Что известно о кошке из Бородянки

Рыжую породистую кошку обнаружили в разрушенной путинскими солдатами еще в начале марта многоэтажке в Бородянке Киевской области. Дом стал ловушкой для животного. Кошка не меньше двух месяцев просидела на седьмом этаже и чудом выжила.

Спасли кошку с помощью спасателей ГосЧС и их пожарной лестницы. Ее отвезли в ветеринарную клинику.

Опеку над животным взял Зоопатруль, который занимается спасением бездомных животных, а сейчас и животных, которые остались без хозяев из-за войны.

Рыжая кошка получила не только имя, но и собственную страницу в Instagram – он носит название shafa_the_cat. В этом аккаунте публикуют фото и видео кошки и мемы с ней.

Кошка из Бородянки до сих пор находится у волонтеров / Фото facebook.com/ZooPatrul.UA

Кошка Шафа / Фото facebook.com/ZooPatrul.UA

Фото facebook.com/ZooPatrul.UA

Фото facebook.com/ZooPatrul.UA

Фото facebook.com/ZooPatrul.UA

Кстати, уже даже стали продавать и футболки и сумки-шоперы с рыжей кошкой из Бородянки. Все средства Зоопатруль обещает тратить на животных, которые пострадали во время войны.

На кошку из Бородянки претендуют 12 человек

После спасения кошки из Бородянки стали появляться сообщения, что нашлись ее хозяева. Пользовательница Facebook Ирина Астахова написала, что кошку зовут Глория, она жила на восьмом этаже. Хозяева ее не бросили. Животное спряталось во время авиударов, и ее не смогли найти.

"Это Глория! Спасенная кошка из разбомбленного авиаударами дома в Бородянке, где она жила на восьмом этаже. На данный момент она у волонтеров, но у нее есть владелец, у которого она прожила более 10 лет. Так случилось, что во время авиаударов кошка спряталась, и владелец не нашел ее в своей квартире", – рассказала Астахова и призвала вернуть животное хозяину.

Позже еще 11 человек заявили, что являются владельцами рыжей кошки. В Зоопатруле ответили, что кошка в преклонном возрасте, у нее проблемы с пищеварением. Ей нужно лечение и уход, поэтому отдавать ее никому пока не будут.

Кошка из Бородянки проходит лечение / Фото facebook.com/ZooPatrul.UA

"Хотим вас заверить, сейчас Шафа в безопасности, и мы ни за что ни одно животное не оставим на произвол судьбы. ЗооПатруль выяснит, кто из 12 говорит правду, кто обманывает и почему вообще кошку бросили одну в том доме. Однако есть первоочередная задача – вылечить Шафу", — отметили спасатели.

Детали скандала рассказал Виктор Трегубов в Facebook. По его словам, около недели назад к волонтерам ЗооПатруль UA публично обратилась хозяйка кошки - Анастасия Лунева. Она сразу же поблагодарила и предложила компенсировать все расходы по ее спасению. В комментариях на нее набросились пользователи соцсети, которые обвинили женщину в том, что она бросила животное.

Через день хозяйка сообщила, что кошку ей не отдают, а также не сообщают, где она.

По словам Трегубова, волонтеры говорят, что Анастасия не доказала им, что кошка принадлежит ей, мол, она не предоставила ветеринарный паспорт или выписки из клиники, а также недостаточно четко объяснила, как покидала квартиру и почему кошка осталась одна.

"Извините, но это невозможно воспринять серьезно. Во-первых, хозяйка предоставила фото этой кошки разных лет. Во-вторых, в Украине очень мало владельцев кошек, которые имеют документы на них. В-третьих, даже если бы хозяйка их имела, у нее уничтожено все имущество", - написал Трегубов.

Трегубов уверен, что хозяева кошки не виноваты, ведь никто не берет животных с собой, каждый раз выходя из дома.

"Я не знаю, что вызвало такие странные действия Зоопатруля – думаю, дело в стрессе, в котором они сейчас работают – но призываю их срочно вернуть киску родным. Так нельзя делать, люди, вы грубо нарушаете закон и базовые принципы волонтерской деятельности, подрывая доверие к себе", - написал он.

Как сообщал Главред, в полностью разрушенном доме в городе Бородянка Киевской области под завалами нашли икону, которая чудом уцелела после ужасных бомбардировок российских захватчиков. Полковник Николай Журавлев передаст икону в один из храмов Православной Церкви Украины.

Ранее в Сеть попало фото одного из разрушенных домов в Бородянке Киевской области. На снимке видно, что от квартиры, в которой когда-то жила украинская семья, ничего не осталось. Чудом уцелел лишь кухонный шкаф.

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