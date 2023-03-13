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От жажды пил антифриз: россияне до смерти заморили голодом украинских военнопленных

13 марта 2023, 09:44
Освобожденный украинский военнопленный рассказал, что несколько его побратимов умерли в плену из-за ранений и голода.
колючая проволока
Украинских военных убивают голодом в плену / Anja/Pixabay

Российские оккупанты два месяца держали в подвале без еды нескольких захваченных в плен украинских военных.

Как рассказал в Facebook журналист Сергей Гармаш, одного из военнопленных, которого удалось освободить, привезли в госпиталь, недалеко от линии фронта.

"Я такого еще не видел. Разве что в советской кинохронике об освобождении Освенцима. Крайняя степень истощения. Просто живой скелет. Наши отбили вражескую позицию и нашли его. Боец ВСУ, два месяца был в плену, в подвале. Не кормили. Если бы не один российский солдат, который из жалости делил с ним свою пайку, умер бы от голода. От жажды пил антифриз. К истощению добавилось отравление", — пишет он.

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Как рассказал освобожденный украинский военнопленный, несколько его побратимов умерли в плену из-за ранений и голода.

"Алексею повезло. Его освободили. "Мне дали компотика", — все время повторял он, улыбаясь. "Компотик" был мечтой в двухмесячном голоде и холоде подвала. Собирая его вещи на эвакуацию, я увидел документы и фото. 27 лет. Симпатичный парень с красивой девушкой", — рассказал журналист.

Гармаш добавил, что не публикует фото бойца, потому что тот просил не делать этого, пока не позвонит маме. Далее его повезли на лечение в другой госпиталь.

Ранее псковский десантник, который попал в плен к защитникам Украины, признался, что военное командование приказало оккупантам не брать в плен украинских военных.

Им сказали сразу расстреливать защитников Украины, при этом не имеет значения, с оружием они или без. Стрелять сказали даже по тем, кто добровольно сдается в плен. Видео интервьюирования пленного российского оккупанта появилось в сети.

Больше новостей:

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