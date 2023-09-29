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Будят соседей и не дают спать: почему собаки начинают выть ночью

Елизавета Бельмас
29 сентября 2023, 15:39 обновлено 29 сентября, 15:47
Главред расскажет, что сделать, чтобы собака перестала выть ночью и будить соседей.
Почему собаки начинают выть ночью
Почему собаки начинают выть ночью / коллаж: Главред, фото: скриншот

Обозленные соседи и вой по ночам - проблемы, известные практически всем хозяинам четырехлапых друзей. Мало кто знает, почему собаки любят "попеть", когда все спят, а мы расскажем.

Почему собаки начинают выть ночью

Когда хозяин задумывается о том, почему собака скулит и воет ночью, необходимо знать, что ночное "пение" может иметь разные причины. Это может быть связано с ощущением одиночества, стрессом от отсутствия хозяев или реакцией на внешние звуки, например, других животных или шум города. Ночной вой также может быть способом привлечь внимание хозяев или выразить свою тревогу.

Когда воет собака: что это значит

Также вой собаки - это один из способов общения для этих животных. Оно может быть вызван в качестве вызов на борьбу за территорию или даже ответ на вой другой собаки из другого помещения.

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Что сделать, чтобы собака перестала выть

Для начала, чтобы успокоит совего питомца, необходимо выяснить, что вызывает вой у собаки, а уже потом принимать эффективные меры. Эта ситуация может потребовать не только вашего личного внимания, но и консультации с ветеринаром или тренером по поведению собак.

И всё же есть некоторые меры, которые можно попробовать применить. Например, создать уютное место для снаи обеспечить собаке уютное место для отдыха, где она почувствует себя комфортно и безопасно. Также необходимо обеспечить физическую активность и предоставить достаточно движения животному в течение дня, чтобы усталость помогла собаке спокойно провести ночь.

Помимо прочего, огромное значение имеет эмоциональная поддержка, нужно уделять достаточно внимания, ласки и времени для игр с собакой, чтобы снизить чувство одиночества и беспокойства. При этом, можно тренироват собаку командам "тишина" или "спать", чтобы она могла реагировать на ваши указания.

В том случае, если проблемы с воем сохраняются, обратитесь за помощью к ветеринару или зоопсихологу, чтобы разработать индивидуальный план поведения для вашей собаки.

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