Как понять, что сухой корм испортился: хитрая уловка сразит просто наповал

Как быстро портится сухой корм - что важно знать и помнить хозяевам животных.

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Как понять что сухой корм для животных испортился / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Crepessuzette, Pixabay/mattycoulton

Практически все, у кого в доме есть домашнее животное – от кошки до собаки, рано или поздно сталкивались с ситуацией, когда необходимо принять решение относительно сухого корма. Нередко хозяева находят его уже просроченным.

Поэтому закономерно возникает вопрос о том, насколько безопасно давать домашним любимцам просроченный корм. Ведь организм животного кардинально отличается от человеческого.

Как проверить не испорчен ли сухой корм

Для того, чтобы наверняка удостоверится в том, что сухой корм безопасен для вашего питомца, стоит учитывать сразу несколько факторов.

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На что обратить внимание:

изменение цвета гранул (стали светлее или темнее);

запах корма стал другим;

кормовые гранулы внезапно начали крошиться;

сам корм стал ощутимо мягким и даже скользким;

обнаружены очевидные пятна плесени на гранулах;

наличие личинок или насекомых в емкости для гранул.

Как быстро портится сухой корм

Не стоит забывать о том, что каждый сухой корм имеет свой срок хранения.

Что важно помнить:

сухой корм необходимо хранить в сухом прохладном месте вдали от солнечных лучей (с температурой около 18-20°С);

открытую пачку сухого корма не стоит хранить более 4-6 недель (в отдельных случаях - до 10 недель).

Как понять, что корм просроченный

Если вы все-таки случайно дали вашему любимцу несвежий сухой корм, то о неприятностях вы узнаете совсем скоро. Ведь своеобразным сигналом послужит расстройство стула животного. Эта неприятность станет 100-процентным показателем, что испорченный сухой корм следует немедленно выбросить.

Можно ли давать сухой корм с истекшим сроком годности

Срок годности на этикетках сухого корма наносится не зря, ведь это своеобразная защита вашего домашнего любимца от неприятностей. Однако производители учитывают все вероятные нюансы, поэтому даже если с числа конечной даты прошло несколько недель — формально он не будет смертельно опасным, ведь у сухого корма есть определенный "запас прочности".

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