Как понять, что сухой корм испортился: хитрая уловка сразит просто наповал

Практически все, у кого в доме есть домашнее животное – от кошки до собаки, рано или поздно сталкивались с ситуацией, когда необходимо принять решение относительно сухого корма. Нередко хозяева находят его уже просроченным.
Поэтому закономерно возникает вопрос о том, насколько безопасно давать домашним любимцам просроченный корм. Ведь организм животного кардинально отличается от человеческого.
Как проверить не испорчен ли сухой корм
Для того, чтобы наверняка удостоверится в том, что сухой корм безопасен для вашего питомца, стоит учитывать сразу несколько факторов.
На что обратить внимание:
- изменение цвета гранул (стали светлее или темнее);
- запах корма стал другим;
- кормовые гранулы внезапно начали крошиться;
- сам корм стал ощутимо мягким и даже скользким;
- обнаружены очевидные пятна плесени на гранулах;
- наличие личинок или насекомых в емкости для гранул.
Как быстро портится сухой корм
Не стоит забывать о том, что каждый сухой корм имеет свой срок хранения.
Что важно помнить:
- сухой корм необходимо хранить в сухом прохладном месте вдали от солнечных лучей (с температурой около 18-20°С);
- открытую пачку сухого корма не стоит хранить более 4-6 недель (в отдельных случаях - до 10 недель).
Как понять, что корм просроченный
Если вы все-таки случайно дали вашему любимцу несвежий сухой корм, то о неприятностях вы узнаете совсем скоро. Ведь своеобразным сигналом послужит расстройство стула животного. Эта неприятность станет 100-процентным показателем, что испорченный сухой корм следует немедленно выбросить.
Можно ли давать сухой корм с истекшим сроком годности
Срок годности на этикетках сухого корма наносится не зря, ведь это своеобразная защита вашего домашнего любимца от неприятностей. Однако производители учитывают все вероятные нюансы, поэтому даже если с числа конечной даты прошло несколько недель — формально он не будет смертельно опасным, ведь у сухого корма есть определенный "запас прочности".
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