В стиральных машинах обнаружили скрытый отсек: все поражены находкой

Люди нашли скрытый отсек в своих стиральных машинах, но его стоит тщательно очистить.

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Для чего в стиральной машине скрытый отсек / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот: видео

В стиральных машинах есть скрытый отсек, однако, мало кто знает для чего он предназначен. Стиральные машины делают наши вещи и одежду чистыми, но ее также необходимо очищать регулярно.

Люди редко правильно и тщательно очищают стиральные машины. Однако, это может влиять на ее работу и на эффективность стирки. В скрытой части стиральной машины накапливается вся грязь с одежды и вещей, которые вы когда-то стирали. Чем грязнее тайник в стиралке, тем хуже будет работать она, передает Mirror.

Большинство людей не знают о таком отсеке в стиральной машине, однако, он является очень важным. Стоит попробовать открыть и снять пластиковую ручку, которая находится на дне стирального барабана.

видео дня

"Этот кусок можно стирать в своей стиральной машине. Однако после того, как сняли часть стиральной машины, под ней лежали пыль и грязь. Увидела, как кто-то это делает в TikTok, и мне пришлось попробовать. Я поражена", - пояснила женщина

Смотрите видео о том, как очищать стиральную машину:

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