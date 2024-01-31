Стиральная машина может сломаться: эксперты назвали Топ-5 ошибок при стирке

Если вы делаете любую из этих 5 вещей во время стирки, вы можете повредить одежду или саму машину, поэтому вам следует немедленно отказаться от этих привычек.

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Топ-5 ошибок во время стирки - почему стиральная машинка может сломаться / Коллаж Главред, фото: pexels

Мы все знаем, что стирка иногда может казаться бесконечной задачей, и поскольку мы делаем это так часто, большинство из нас, вероятно, даже не задумывается над тем, что мы делаем, когда забрасываем одежду и постельное белье в стиральную машину.

Однако, если вы делаете хотя бы одну из этих пяти вещей, вы имеете очень вредные привычки, которые могут нанести вред вашей стиральной машине и вашей одежде. Некоторые из них могут казаться вполне безобидными, и они, безусловно, являются распространенными ошибками, которые можно допустить в день стирки, но если вы не искорените эти привычки в зародыше, то в долгосрочной перспективе вам придется раскошелиться на большую сумму.

Эксперты объяснили изданию The Express, что, предприняв несколько простых шагов, вы сможете обеспечить долговечность стиральных машин и вашей одежды.

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Прежде всего, перед тем, как почистить одежду, тщательно выверните карманы. Вы должны делать это тщательно каждый раз, когда собираетесь стирать, и не обязательно доверять детям, если они уверяют, что уже сделали это. Ткани в конечном итоге испачкают вашу чистую одежду, поскольку они распадаются во время стирки, но настоящую опасность представляют металлические предметы, такие как ключи или монеты.

От повреждения внутреннего барабана или разбития стеклянного окна до застревания в самих трубах - все это может привести к серьезным затратам, из-за чего вам придется покупать новую машину или выставлять огромные счета за сантехнические услуги.

Во-вторых, эксперты советуют убедиться, что вы используете правильное количество моющего средства, и это то, чем грешат многие люди. "Невозможно не любить стиральный порошок, ведь именно благодаря ему наши вещи пахнут свежестью.

"К сожалению, использование слишком большого количества стирального порошка может привести к тому, что на вашей одежде останутся следы от него. Когда остатки прилипают к одежде, они могут притягивать грязь. Если вы имеете такую привычку, сейчас лучшее время от нее избавиться".

Эксперты по стирке также рекомендуют прекратить перегружать машину с каждым циклом. Хотя может возникнуть соблазн запустить машину, когда она максимально загружена, чтобы сэкономить деньги на счетах за электроэнергию, в долгосрочной перспективе это не является экономически эффективным, поскольку ваши вещи не будут такими же чистыми, и их придется стирать чаще.

"Перегрузка стиральной машины является распространенной привычкой, поскольку люди хотят постирать все белье за одну загрузку, но это только испортит их белье. Это происходит потому, что чем больше белья в машине, тем меньше шансов, что стиральный порошок будет циркулировать вокруг него", - объясняют эксперты.

Четвертая привычка, от которой они умоляют отказаться, - прятать голову в песок, когда кажется, что ваша машина может быть неисправной. Они советуют тщательно ухаживать за стиральной машиной, чтобы обеспечить ей долгий срок службы, а неприятные запахи, странные звуки или плесень нужно устранять сразу же, как только вы их заметили.

Наконец, эксперты рекомендуют прекратить стирать все вещи вместе. Разные вещи в вашем доме имеют разные требования к стирке, например, температуру, и даже если вы думаете, что экономите время и деньги, в конечном итоге вам придется заменить вещи, которые могут быть повреждены из-за этой невероятно распространенной привычки.

"Температурный режим зависит исключительно от того, какой материал вы стираете. Как правило, полотенца и постельное белье следует стирать в теплом или горячем режиме. Тогда как такие ткани, как хлопок и шерсть, нужно стирать при более низких температурах, чтобы сохранить их форму".

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