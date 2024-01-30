Как избавится от засоров в раковине при помощи обычной пластиковой бутылкой

Ваша старая пластиковая бутылка может стать эффективным средством борьбы с засорами в раковине.

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Как сделать так, чтобы раковина не забивалась / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Пластиковые бутылки часто используются в быту не только по прямому назначению. Оказывается, с их помощью можно решить такую серьезную проблему, как засор в раковине.

Кстати, ранее мы писали, как избавиться от запаха из раковины: копеечное средство уберет и мелкие засоры.

Как избавиться от засора в раковине с помощью пластиковых бутылок?

Подготовка бутылки: Отрежьте нижнюю треть пластиковой бутылки. Это станет основой для будущего устройства.

Отрежьте нижнюю треть пластиковой бутылки. Это станет основой для будущего устройства. Пробиваем дырки: Сделайте несколько дырок в дне отрезанной бутылки. Это нужно для того, чтобы жидкость могла свободно стекать, оставляя мусор внутри.

Сделайте несколько дырок в дне отрезанной бутылки. Это нужно для того, чтобы жидкость могла свободно стекать, оставляя мусор внутри. Функциональность устройства: Теперь созданное устройство можно установить в раковину. Когда вам нужно избавиться от пищевых отходов, просто положите их в бутылку. Жидкость будет стекать в раковину, а отходы останутся внутри.

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Таким образом, ваши старые пластиковые бутылки могут стать эффективным средством борьбы с засорами в раковине. Этот простой лайфхак поможет вам не только бережно относиться к окружающей среде, но и поддерживать чистоту в вашем доме.

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