Когда можно делать тест на беременность: какой срок покажет точный результат

Сколько должно пройти времени чтобы сделать тест на беременность - сколько тестов на беременность нужно сделать.

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Когда можно делать тест на беременность утром или вечером / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/JuliaFiedler, Pixabay/estebantroncosofoto0

Одним из наиболее удобных и быстрых способов диагностики беременности на ранних сроках является экспресс-тест. Его принцип действия максимально упрощен и доступен каждому, при этом построен на методе качественного определения гормона беременности.

Опытные акушеры-гинекологи знают о том, что этот гормон выделяется тканями хориона (предшественника плаценты) после попадания зародыша на стенку матки. Сроки процесса зависят от многих обстоятельств, однако примерно имплантация осуществляется после зачатия на 5-7 сутки.

Порядок проведения теста на беременность

Проверить факт оплодотворения можно в домашних условиях с помощью быстрого теста на беременность. Он доступен практически в любой аптеке и как правило показывает высокий результат.

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Следует помнить о том, что тест на беременность стоит делать не раньше первого дня задержки месячных. То есть, срок проведения теста на беременность должен быть в расчете примерно 10-14 дней после предполагаемого дня зачатия.

Когда тест на беременность покажет результат

Любой специалист скажет, что сразу после полового акта делать тест на беременность бессмысленно. Причина проста – для того, чтобы дождаться в женском организме высоких показателей ХГЧ, необходимо подождать некоторое время.

Несмотря на то, что этот срок является условным, в большинстве случаев он соответствует примерно спустя неделю-полторы после того, как яйцеклетка встречается со сперматозоидом. Это следует учитывать, проводя самостоятельный тест на беременность.

Когда можно делать тест на беременность - утром или вечером

При выборе сроков проведения теста не беременность учитывайте временные рамки, когда результаты смогут быть наиболее точными. Ведь многие путаются в вопросе о том, в какое время суток делать тест на беременность – утром или вечером.

Уточним, что при тесте на беременность больше шансов не ошибиться с результатом будет в случае проведения анализов утром. Пояснение этому, как оказалось, простое. Ведь именно в это время показатели ХГЧ в моче наиболее высоки.

Как еще можно определить беременность без теста

В случае, если под рукой не оказалось экспресс-теста на беременность, вы также можете воспользоваться еще несколькими способами. Среди них наиболее достоверным признан анализ крови на ХЧГ. Он позволяет определить беременность на ранних сроках.

Кроме того, также можно сделать специальное ультразвуковое исследование. Это точный, простой и доступный метод определения и оценки развития беременности. При этом УЗИ-исследования на 100% безопасны.

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