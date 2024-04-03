Налог на авто: кто из украинцев и когда обязан его заплатить

В Украине в 2024 году необходимо заплатить налоги за автомобили. Под налогообложение попадают автомобили до 5 лет и стоимостью от 2,7 млн грн.

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Украинцы должны заплатить налог на авто / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и УНИАН

Украинцам в 2024 году необходимо заплатить налоги за свои машины. Под налогообложение попадают автомобили возрастом до 5 лет и стоимостью от 375 минимальных зарплат (около 2,7 млн грн). Минэкономики обнародовало список из 184 моделей авто, подпадающих под такой вариант "налога на роскошь".

Размер налога составляет 25 тыс. грн. Интересно, что такой список стал на 41 позицию меньше, чем в прошлом году. В списке упоминаются такие марки, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

До 1 июля 2024 года физлицам, имеющим соответствующие автомобили в собственности, должны разослать налоговые уведомления-решения об уплате 25 000 грн налога. Сроки уплаты транспортного налога – в течение 60 суток после получения уведомления-решения.

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Журналисты портала Вihus выяснили, что в список автомобилей, владельцы которых должны уплатить транспортный налог в 2024 году, вообще не попали автомобили марки Ferrari.

"Они самые дорогие на украинском авторынке, по данным сайта Auto. Две SF90 2022 года сейчас продаются за 650 тыс долл. и 800 тыс долл. – более дорогая была частью коллекции 25-летнего миллионера Александра Слобоженко", – рассказали они.

Что такое Государственная налоговая служба Украины? Государственная налоговая служба Украины - центральный орган исполнительной власти в сфере налогов в Украине, сообщает "Википедия". Служба реализует: государственную налоговую политику;

государственную политику по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

государственную политику в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса.

Налог 18% на переводы с карты на карту

27 декабря 2023 года Кабинет министров Украины утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. Таким образом украинская власть выполнила одно из обязательств перед Международным валютным фондом.

Директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил о том, что "Национальная стратегия доходов" предусматривает введение налогов с переводов украинских граждан с банковской карты на карту по ставке 18%. Эта информация чрезвычайно возмутила украинцев.

В самой Национальной стратегии прямо говорится, что все доходы физических лиц, полученные по пределам предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом Украины, будут подлежать налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом.

Правда, немногим позднее нардеп Даниил Гетманцев такую инициативу категорически опроверг.

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