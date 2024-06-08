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Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 8 секунд найти варежку

Андрей Ганчук
8 июня 2024, 05:50
19
Разгадайте веселую, но сложную оптическую иллюзию – в парке автомобильных аттракционов, где отдыхает много людей, нужно попытаться найти варежку.

загадка
Найдите варежку за 8 секунд / Jagranjosh

Головоломки помогают расслабиться и немного переключиться. Веселые оптические иллюзии поднимают настроение и позволяют приятно провести время в кругу семьи и друзей. На этот раз нам нужно отыскать варежку в парке аттракционов.

Ребус от Jagranjosh не самый простой. Изображено много людей и разных предметов. Поэтому, чтобы найти варежку, нужно все внимательно изучить, и только потом приступать к поиску.

видео дня

На картинке – парк аттракционов, где люди катаются на машинках. Они весело проводят время. Ваша задача – найти здесь варежку.

Дается лишь 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите очень внимательно на картинку, и вы найдете варежку / Jagranjosh

Не удалось найти варежку? Ловите подсказку: она справа в верхнем углу. Правильный ответ обведен в белый кружок.

Разгадка
Если нашли варежку, у вас очень хорошее зрение / Jagranjosh

Можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти цифру 280 за 9 секунд. В таблице множество цифр 208, и это путает человека.

Еще можно поразгадывать ребус для тех, у кого блестящее зрение. На ферме, где кролики едят морковку, девушка потеряла дорогое кольцо с бриллиантом. Нужно помочь ей за 13 секунд его найти.

Также у нас есть головоломка для тех, у кого зрение ястреба. Нужно за 13 секунд найти целых три отличия на двух картинках, где изображен медвежонок. Картинки очень похожи, поэтому разгадать ребус будет нелегко.

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