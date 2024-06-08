Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 8 секунд найти варежку

Головоломки помогают расслабиться и немного переключиться. Веселые оптические иллюзии поднимают настроение и позволяют приятно провести время в кругу семьи и друзей. На этот раз нам нужно отыскать варежку в парке аттракционов.
Ребус от Jagranjosh не самый простой. Изображено много людей и разных предметов. Поэтому, чтобы найти варежку, нужно все внимательно изучить, и только потом приступать к поиску.
На картинке – парк аттракционов, где люди катаются на машинках. Они весело проводят время. Ваша задача – найти здесь варежку.
Дается лишь 8 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти варежку? Ловите подсказку: она справа в верхнем углу. Правильный ответ обведен в белый кружок.
Можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо найти цифру 280 за 9 секунд. В таблице множество цифр 208, и это путает человека.
Еще можно поразгадывать ребус для тех, у кого блестящее зрение. На ферме, где кролики едят морковку, девушка потеряла дорогое кольцо с бриллиантом. Нужно помочь ей за 13 секунд его найти.
Также у нас есть головоломка для тех, у кого зрение ястреба. Нужно за 13 секунд найти целых три отличия на двух картинках, где изображен медвежонок. Картинки очень похожи, поэтому разгадать ребус будет нелегко.
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