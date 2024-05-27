Ребус для тех, у кого блестящее зрение: надо за 13 секунд найти дорогое кольцо

Попробуйте разгадать забавную и очень хитрую головоломку – на ферме, где кролики едят морковку, потерялось кольцо с бриллиантом, которое надо найти.

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Найдите кольцо с бриллиантом за 13 секунд / The Sun

Когда нужно разнообразить досуг или переключить внимание, можно пробовать разгадывать головоломки. Занимательные оптические иллюзии помогут весело провести время в кругу семьи или друзей. На этот раз нам предстоит найти кольцо с бриллиантом на ферме с кроликами.

Головоломка от The Sun далеко не самая простая. Чтобы ее разгадать, нужно обладать очень хорошим зрением и смекалкой. Попробуй еще угадай, где здесь потерянное дорогое кольцо.

На картинке – ферма, где множество морковки. Кролики кушают бегают и кушают морковку. Где-то среди них потерялось кольцо с белым бриллиантом. Его нам и предстоит найти.

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Дается всего 13 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете кольцо / The Sun

Не удалось найти кольцо? Ловите подсказку: посмотрите на центр картинки, где сидит черный кролик. Потом немного правее. Кольцо прямо на одной из морковок. Правильный ответ обведен в красный кружочек.

Если удалось найти потерянное кольцо, у вас очень хорошее зрение / The Sun

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо заметить зонтик среди страусов за 11 секунд. Страусов много, а зонтик где-то рядом с одним из них.

Также можно попробовать свои силы в разгадке загадки для самых внимательных. На картинке, где множество цифр 55, нужно найти число 56. Таблица составлена так, чтобы вас запутать, поэтому правильный ответ найти непросто.

А еще у нас есть головоломка, где надо найти цифру 257 за 10 секунд. Оптическая иллюзия похожа на другие. Если сможете разгадать предыдущие, с этой уже будет легче.

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