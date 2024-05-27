Ребус для тех, у кого блестящее зрение: надо за 13 секунд найти дорогое кольцо

Когда нужно разнообразить досуг или переключить внимание, можно пробовать разгадывать головоломки. Занимательные оптические иллюзии помогут весело провести время в кругу семьи или друзей. На этот раз нам предстоит найти кольцо с бриллиантом на ферме с кроликами.
Головоломка от The Sun далеко не самая простая. Чтобы ее разгадать, нужно обладать очень хорошим зрением и смекалкой. Попробуй еще угадай, где здесь потерянное дорогое кольцо.
На картинке – ферма, где множество морковки. Кролики кушают бегают и кушают морковку. Где-то среди них потерялось кольцо с белым бриллиантом. Его нам и предстоит найти.
Дается всего 13 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти кольцо? Ловите подсказку: посмотрите на центр картинки, где сидит черный кролик. Потом немного правее. Кольцо прямо на одной из морковок. Правильный ответ обведен в красный кружочек.
Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, оптическую иллюзию, где надо заметить зонтик среди страусов за 11 секунд. Страусов много, а зонтик где-то рядом с одним из них.
Также можно попробовать свои силы в разгадке загадки для самых внимательных. На картинке, где множество цифр 55, нужно найти число 56. Таблица составлена так, чтобы вас запутать, поэтому правильный ответ найти непросто.
А еще у нас есть головоломка, где надо найти цифру 257 за 10 секунд. Оптическая иллюзия похожа на другие. Если сможете разгадать предыдущие, с этой уже будет легче.
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