Беременная женщина узнала страшную тайну своего парня: на какой шаг он пошел

Одна беременная женщина поделилась болезненным опытом о многолетней измене своего партнера.

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Женщина забеременела и узнала страшную тайну / ua.depositphotos.com

Обман от любимого человека - одно из самых тяжелых испытаний. Однако издание Dailystar рассказало историю женщины об измене, которая пробирает до мурашек.

Одна беременная женщина поделилась болезненным опытом о многолетней измене своего партнера. Ей 39 лет, а ему - 40. Она узнала о его неверности еще в начале их трехлетних отношений, но после сеансов парной терапии они решили дать себе еще один шанс.

Теперь, когда женщина ждет ребенка, она выяснила, что ее партнер снова общается с бывшей подругой и признался, что до сих пор думает о ней. Хотя физических измен после первого случая больше не было, женщина все равно считает это эмоциональной изменой.

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Свою горькую историю женщина рассказала на Reddit:

"Через полгода наших отношений я узнала, что он изменял с несколькими женщинами. Мы начали терапию, и он пообещал, что это не повторится. Я его простила. Физическая измена остановилась, но эмоциональная продолжалась. Я часто говорила, что уйду, если он снова это сделает, но всегда не хватало уверенности. Я слишком хотела сохранить эти отношения.

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"Сейчас я беременна, и сегодня узнала, что он снова разговаривает с одной из женщин. Она сказала, что до сих пор думает о нем, и он ответил взаимностью."

Женщина призналась, что чувствует себя "в ловушке" после того, как переехала в другой город из-за партнера. Но сейчас, когда на подходе ребенок, она не хочет воспитывать его в токсичных условиях и серьезно думает о том, чтобы уйти.

"Теперь, когда будет ребенок, я больше не могу это терпеть. Боюсь, что не хватит сил уйти, но больше этого не хочу. Чувствую себя жалкой и боюсь воспитывать ребенка в одиночку. Мне стоит дать ему шанс на терапию или уйти навсегда?"

Комментаторы поддержали ее, призывая расстаться с партнером, отметив, что оставаться с ним - это лишь дополнительный стресс, а это опасно во время беременности.

Один из комментаторов написал: "Нет смысла оставаться. Он не меняется и не уважает твои границы. Лучше уйти сейчас, до рождения ребенка, потому что после этого будет еще сложнее."

Другой добавил: "Уходи навсегда. Ты будешь гораздо более счастливой матерью без него. Почувствуешь, будто с плеч спал тяжелый груз."

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