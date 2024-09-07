Один пост в Фейсбуке разрушил весь брак: что интересного нашла женщина в сети

А все началось с женской группы, которую любит просматривать женщина в Фейсбуке, где делятся советами и мемами на тему воспитания детей.

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Одна находка в интернете изменила все / коллаж: Главред, фото: pexels

К сожалению или к счастью, эра социальных сетей, раскрывает еще больше проблем в отношениях и браке. Интересная история была опубликована на популярном форуме Reddit. Рассказывается, что женщина, которая счастливо прожила 10 лет в браке с мужем и родила ему двоих детей, почти случайно выяснила, что ее любимый на самом деле ведет двойную жизнь.

А все началось с женской группы, которую любит просматривать женщина в Фейсбуке, где делятся советами и мемами на тему воспитания детей.

"Я человек, который любит читать комментарии. К сожалению, я увидела профиль, где была фотография женщины с моим мужем", - рассказывает автор истории.

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Что такое reddit? Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Перейдя на этот профиль и изучив его детально, женщина пришла к страшному выводу. Как оказалось, ее муж, который якобы часто ездит в командировки, на самом деле имел еще одну параллельную семью - гражданскую жену и ребенка. Бонусом она нашла второй аккаунт своего мужа, в котором он имел совсем другое имя и фамилию, чем на самом деле.

"Я написала ей и была удивлена, что она знала, что он женат. Они женаты 2 года, их ребенку примерно 14 месяцев. Хотя технически они не женаты, их брак недействителен", - рассказывает женщина.

К сожалению. Когда тайное стало явным, мужчина окончательно перебрался жить к своей второй жене, а автор истории была вынуждена подать на развод.

Кроме этого, психолог назвала 4 признака того, что отношения обречены. Клинический психолог и специалист по восстановлению отношений доктор Кэти Никерсон назвала 4 главных признака того, что в отношениях в паре "обречены на провал".

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