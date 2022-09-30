Мы не подали бы заявку на вступление в НАТО, если бы это решение не было согласовано с Западом - Арестович

Алексей Арестович / скирншот

30 сентября Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке . Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Советник ОП Алексей Арестович назвал это события великим днем для нашей страны.

В комментариях под его постом пользователи Сети поинтересовались, как быть с Венгрией, которая от начала войны только подыгрывала Путина (для вступления Украины в НАТО необходимо согласие всех 30 стран).

"Если будет консенсус больших игроков, Орбан (премьер-министр Венгрии - ред.) ничего не сможет сделать. А консенсус есть", - отметил Арестович.

Также он прокомментировал сдержанный ответ генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга на заявку Украины по членству в НАТО.

"А что он должен был сказать? "Я уже все решил за все тридцать стран"? Мы не подали бы заявку, если бы это решение не было согласовано с Западом", - пояснил Арестович.

Комментарий Арестовича / скриншот

Украина подала заявку на вступление в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ответил на заявку Украины по членству в НАТО.

"Решение о членстве будут принимать все 30 союзников. Решение будет приниматься консенсусом", - заявил Столтенберг на брифинге.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что сейчас Альянс сосредоточен на том, чтобы оказывать прямую поддержку Украине и помогать защищаться от российского вторжения. Это сейчас основная цель союзников по НАТО.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ прокомментировала подачу Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО словами "каждый выбрал свой путь".

"Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку. А мы в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперёд, вместе, во имя света и с Богом", - говорится в заявлении Захаровой в Telegram.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что для Украины главное – вернуть все свои территории и выиграть войну, в чем могут помочь страны НАТО.

Советник руководителя Офиса президента сказал, что войну можно будет завершить быстрее, чем Украина пройдет все бюрократические процедуры вступления в НАТО. Однако для этого нам нужно современное оружие уже как можно быстрее.

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