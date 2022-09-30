Захарова пришла в бешенство: Украина выбрала "НАТОвскую помойку", а России "мешают крылья"

Захарова заявила, что Украина выбрала "НАТОвскую помойку" / ТВЦ

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ прокомментировала подачу Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО словами "каждый выбрал свой путь".

"Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку. А мы в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту. Но вы же помните: ползти нам исторически мешают крылья. Вперёд, вместе, во имя света и с Богом", - говорится в заявлении Захаровой в Telegram.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Ранее Путин подписал договор о так называемом "вступлении в состав РФ новых территорий" - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также 30 сентября после оглашения аннексии украинских территорий Путин предложил Киеву "сесть за стол переговоров".

В своем заявлении в Кремле Путин сказал, что исключает любой диалог по Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Читайте также