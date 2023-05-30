Украинские силы уничтожают врага: генерал ВСУ о продвижении вперед под Бахмутом

Александр Сырский показал видео слаженной работы украинских военных на линии фронта.

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Александр Сырский рассказал о ситуации в Бахмуте / Коллаж фото 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, t.me/osirskiy

На окраинах Бахмута Донецкой области Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед и уничтожать российских оккупантов, сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Окраины Бахмута. Силы обороны продолжают продвигаться вперед и уничтожать врага. Слава Украине!", — написал он в Telegram-канале.

Вместе с тем он также опубликовал видео слаженной работы украинских военных на линии фронта.

видео дня

Отметим, что заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила ранее, что украинские войска продолжают контролировать окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолёт".

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

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