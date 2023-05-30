Украинские силы уничтожают врага: генерал ВСУ о продвижении вперед под Бахмутом

На окраинах Бахмута Донецкой области Силы обороны Украины продолжают продвигаться вперед и уничтожать российских оккупантов, сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
"Окраины Бахмута. Силы обороны продолжают продвигаться вперед и уничтожать врага. Слава Украине!", — написал он в Telegram-канале.
Вместе с тем он также опубликовал видео слаженной работы украинских военных на линии фронта.
Отметим, что заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила ранее, что украинские войска продолжают контролировать окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолёт".
Ситуация вокруг Бахмута
Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.
Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".
В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.
"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.
Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.
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