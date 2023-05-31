"Путин оживил мертвый мозг НАТО электрошоком": Макрон шокировал заявлением о президенте РФ

Макрон заявил, что дело не в том, чтобы заменить НАТО оборонной структурой с франко-германским доминированием, а "дело в том, чтобы построить мощную Европу".

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Макрон, Путин / Коллаж Главред, фото УНИАН, скриншот YouTube

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что вторжение России в Украину возродило НАТО и заставило возродиться "мертвый мозг".

Макрон отметил, что сожалеет о грубом высказывании в сторону способностей Альянса 4 года назад.

"В декабре 2019 года у меня были резкие слова в адрес НАТО, которыми я подчеркнул тогда разногласия, существовавшие в его сердце между Турцией и несколькими другими государствами, говоря о смерти мозга. Сегодня я могу сказать, что Владимир Путин оживил его самым худшим электрошоком", – сказал Макрон, пишет Bloomberg.

Французский лидер заявил, что хочет, чтобы страны-члены Европейского Союза обсудили углубление сотрудничества для обретения собственных ударных возможностей и обеспечения собственной безопасности на фоне постоянной угрозы со стороны России. Он пригласил европейских министров обороны обсудить эту тему на конференции в Париже 19 июня.

Макрон заявил, что дело не в том, чтобы заменить НАТО оборонной структурой с франко-германским доминированием, а "дело в том, чтобы построить мощную Европу".

Макрон выступил против ареста Путина

При этом Макрон считает, что российского диктатора Владимира Путина нельзя арестовывать, если он окажется единственным человеком, с которым нужно будет вести переговоры по миру в Украине.

"Если через несколько месяцев у нас появится окно для переговоров, вопрос будет стоять между судом и переговорами, и вам придется вести переговоры с лидерами, которых вы имеете де-факто, и я думаю, что переговоры будут приоритетными", - заявил Макрон.

По его словам, при таких условиях переговоры будут более важными, чем желание посадить российского диктатора в тюрьму за военные преступления против Украины.

Ордер на арест диктатора Путина

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

Как пояснил бывший судья Международного уголовного суда в Гааге Владимир Василенко, ордер обязывает Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний, если же диктатор этого не сделает, то Интерпол объявит его в международный розыск.

По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, Путин теперь субъект с официальным статусом подозреваемого в совершении международного преступления. Арестовать Путина могут в 123 странах, где ратифицирован Римский устав.

В то же время пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

"Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, выходящие из Международного суда, будут для нас "юридически ничтожными", - сказала Захарова.

Смотрите видео о том, когда зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев получит ордер от Гааги:

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