УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Путин оживил мертвый мозг НАТО электрошоком": Макрон шокировал заявлением о президенте РФ

Мария Тупик
31 мая 2023, 20:39 обновлено 31 мая, 20:43
73
Макрон заявил, что дело не в том, чтобы заменить НАТО оборонной структурой с франко-германским доминированием, а "дело в том, чтобы построить мощную Европу".
Макрон, Путин
Макрон, Путин / Коллаж Главред, фото УНИАН, скриншот YouTube

Президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что вторжение России в Украину возродило НАТО и заставило возродиться "мертвый мозг".

Макрон отметил, что сожалеет о грубом высказывании в сторону способностей Альянса 4 года назад.

"В декабре 2019 года у меня были резкие слова в адрес НАТО, которыми я подчеркнул тогда разногласия, существовавшие в его сердце между Турцией и несколькими другими государствами, говоря о смерти мозга. Сегодня я могу сказать, что Владимир Путин оживил его самым худшим электрошоком", – сказал Макрон, пишет Bloomberg.

Французский лидер заявил, что хочет, чтобы страны-члены Европейского Союза обсудили углубление сотрудничества для обретения собственных ударных возможностей и обеспечения собственной безопасности на фоне постоянной угрозы со стороны России. Он пригласил европейских министров обороны обсудить эту тему на конференции в Париже 19 июня.

Макрон заявил, что дело не в том, чтобы заменить НАТО оборонной структурой с франко-германским доминированием, а "дело в том, чтобы построить мощную Европу".

Макрон выступил против ареста Путина

При этом Макрон считает, что российского диктатора Владимира Путина нельзя арестовывать, если он окажется единственным человеком, с которым нужно будет вести переговоры по миру в Украине.

"Если через несколько месяцев у нас появится окно для переговоров, вопрос будет стоять между судом и переговорами, и вам придется вести переговоры с лидерами, которых вы имеете де-факто, и я думаю, что переговоры будут приоритетными", - заявил Макрон.

По его словам, при таких условиях переговоры будут более важными, чем желание посадить российского диктатора в тюрьму за военные преступления против Украины.

Ордер на арест диктатора Путина

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

Как пояснил бывший судья Международного уголовного суда в Гааге Владимир Василенко, ордер обязывает Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний, если же диктатор этого не сделает, то Интерпол объявит его в международный розыск.

По словам генерального прокурора Украины Андрея Костина, Путин теперь субъект с официальным статусом подозреваемого в совершении международного преступления. Арестовать Путина могут в 123 странах, где ратифицирован Римский устав.

В то же время пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

"Россия не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, выходящие из Международного суда, будут для нас "юридически ничтожными", - сказала Захарова.

Смотрите видео о том, когда зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев получит ордер от Гааги:

Читайте также:

НАТО Владимир Путин Эммануэль Макрон
Реклама

Главное за день

Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за Бахмут

Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за Бахмут

19:46 Украина
"Важные вопросы": Зеленский неожиданно провел срочную Ставку в Одессе

"Важные вопросы": Зеленский неожиданно провел срочную Ставку в Одессе

19:26 Украина
"Могут запустить ракеты и дроны": Гуменюк рассказала о новом ракетном ударе РФ

"Могут запустить ракеты и дроны": Гуменюк рассказала о новом ракетном ударе РФ

19:22 Украина
Все главные новости

Последние новости

20:39

"Путин оживил мертвый мозг НАТО электрошоком": Макрон шокировал заявлением о президенте РФ

20:15

5 вещей, которые нельзя делать перед дорогой: неудачи будут идти по пятам

19:46

Затишья нет, враг палит из артиллерии: Маляр рассказала об ожесточенных боях за БахмутВидео

19:41

Верка Сердючка с Мамой погрызлись в киевском метроВидео

19:26

"Важные вопросы": Зеленский неожиданно провел срочную Ставку в ОдессеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:22

"Могут запустить ракеты и дроны": Гуменюк рассказала о новом ракетном ударе РФВидео

19:20

Битва за Бахмут: почему это ловушка для русских?мнение

19:17

Как избавиться от мух в доме: cредства-спасение от назойливого жужжания и заразы

18:37

Что должно быть в машине летом: на случай жары и непредвиденных ситуацийВидео

Реклама
18:27

Депутат Госдумы Гурулев призвал бомбить авиацией один из русских городовВидео

18:14

Разбудили из-за воздушной угрозы: Путин едва не попал под атаку дронов - СМИВидео

18:08

Фон дер Ляйен призвала союзников срочно предоставить Украине дальнобойное оружиеВидео

17:53

У Виктора Павлика серьезные проблемы со здоровьем: "Может прекратить поднимать руку"

17:48

В каком виде лучше есть селедку: максимальная польза и улучшение самочувствияВидео

17:48

"Ты что, дебил?": известный футболист наехал на пророссийского Ломаченко

17:37

Лето начнется с мощной жары: синоптик рассказала, где резко изменится погодаВидео

17:25

Победительница "Холостяка" Лозовицкая выгуляла на курорте новый купальник

17:23

"Ешьте сами свое картофельное варево": в ГПСУ изысканно потроллили белорусовВидео

16:49

Что нельзя класть на кровать: приметы, о которых стоит знатьВидео

16:40

После поддержки Украины: мама Наташи Королевой вернулась в Москву

Реклама
16:36

Повезет во всем: названы самые счастливые даты в июнеВидео

16:33

Когда новый имидж может принести деньги: лунный календарь стрижек на июнь 2023

16:31

Соседов снова вызверился на Пугачеву

16:30

Можно ли есть кабачки в сыром виде: неожиданный ответ удивит наповалВидео

16:30

Весь труд пойдет насмарку: в какой посуде нельзя варить вареньеВидео

16:26

"Путин еще не проиграл войну и имеет преимущество": Дуда призвал не смеяться над РФВидео

16:10

Календарь магнитных бурь: нужно готовиться к опасным датамВидео

16:01

Мария Машкова собирается спасать своего отца-путиниста

16:00

Как придать волосам блеск: секрет зеркального сияния, который всех удивитВидео

15:46

В Германии подтвердили право Украины бить по объектам на территории РФ

15:35

Почему мы неправильно говорим "дякую": языковед Авраменко указал на серьезную ошибкуВидео

15:32

Дочь пропагандиста Соловьева открыто выступает против войны

15:18

Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней МатвиенкоВидео

15:13

"Ситуация тревожная": Песков заныл из-за игнорирования Западом атаки на МосквуВидео

15:13

Начнут полномасштабный прорыв: астролог назвал самый лучший день на фронте в июнеВидео

14:57

Время пришло: как заморозить клубнику, чтобы не слиплась в один комВидео

14:50

"Путин соскочил с поводка": эксперт назвал, кто стоит за ПригожинымВидео

14:49

Его ищут все за столом: изумительный салат-закуска Белочка из СССР - рецепт за 5 минутВидео

14:35

"Не была на балконе": родные 32-летней киевлянки сказали, как она погибла во время атакиФотоВидео

14:33

Пригожин не станет президентом: Путин сам выберет оппонентов для выборов - ЯковенкоВидео

Реклама
14:11

Пора "бомбить" хищника: какая рыба лучше всего клюет в июнеВидео

13:34

РФ раздерут во время мафиозной войны после поражения в Украине – ЯковенкоВидео

13:25

Концерт "секретного агента" Ани Лорак отменили после взрывов в МосквеВидео

13:15

У Зеленского сравнили с "понтами" угрозу Путина насчет "зеркального ответа"

12:58

Гороскоп на завтра 1 июня 2023: Овнам – тревога, Львам - трудностиВидео

12:39

"Я думала она шутит": женщина хочет назвать дочь самым ужасным именем в мире

12:22

Астролог назвал самый опасный день июня 2023 со взрывами и землетрясениямиВидео

12:20

При содействии Favbet Foundation ВСУ получили 120 авто

12:00

Пригожин будет дерибанить Россию и начнет рвать слабого Путина – Игорь ЯковенкоЭксклюзив

11:59

"Клубничная" луна в июне: что суперлуние означает для вашего знака зодиакаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять