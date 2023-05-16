Обозвал Францию "старой девкой": Медведев истерит из-за слов Макрона о "геополитическом поражении РФ"

Прихвостень Путина рассыпался в оскорблениях после такого заявления Макрона. Он обозвал Францию, еще и посягнул на независимость Польши и стран Балтии.

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Медведев закатил истерику из-за слов Макрона о "геополитическом поражении РФ"/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Заместитель председателя Совбеза страны-агрессора РФ Дмитрий Медведев устроил истерику из-за заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нынешняя ситуация – это уже "геополитическое поражение России".

Прихвостень российского диктатора Владимира Путина начал разбрасываться оскорблениями в сторону Макрона, Франции в целом, а также других государств. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

Очевидно, забыв об огромных потерях страны-агрессора РФ на поле боя и отсутствии хоть каких-то успехов на фронте, Медведев поделился своими мечтами о том, что якобы "страны НАТО боятся Россию".

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"Геополитическое поражение? Это еще в 2022-м НАТО нас лениво отгоняло, когда дело касалось гарантий безопасности. Мол, дай нам покой, на тебя нет времени. А теперь все страны-члены НАТО ложатся спать, а утром просыпаются с мыслями о России. При этом некоторые из особо трусливых и страдающих фантомными болями, вроде временно оккупированной Польши и наших прибалтийских губерний, изрядно испачкались", – высказался Медведев.

Не имея аргументов для отрицания слов Макрона о "геополитическом поражении РФ", Медведев просто в хамской манере начал фантазировать, якобы французский лидер сделал такое заявление после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой "вдохнул теплого парижского воздуха, смешанного с украинскими кокаиновыми отходами".

Более того – прихвостень Путина еще и посягнул на независимость Польши и стран Балтии, а Францию назвал "старой девкой", которая "выполняет прихоти США".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уже произошло геополитическое поражение страны-агрессора России в войне против Украины. По словам французского президента, теперь РФ вошла в подчинение Китая. В то же время Макрон подчеркнул, что Россия из-за своих действий "потеряла критически важную для нее свободу рук в Балтийском море", ведь РФ фактически сама подтолкнула Швецию и Финляндию к принятию решения о вступлении в НАТО.

Напомним, Макрон заявил, что в рамках нового пакета военной помощи Франция передаст Вооруженным силам Украины крылатые дальнобойные ракеты. Украина в ближайшие недели получит дальнобойные ракеты, а также десятки единиц бронетехники, в частности боевые машины AMX-10RC. По словам французского лидера, ракеты большой дальности позволят Украине осуществить контрнаступление.

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