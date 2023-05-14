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"РФ геополитически уже проиграла войну": Россия вошла в подчинение Китаю – Макрон

Алёна Воронина
14 мая 2023, 23:32 обновлено 14 мая, 23:43
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Ситуация, в которой сейчас оказалась РФ – это геополитическое поражение. Европа должна помогать Украине, чтобы украинцы нанесли России поражение на поле боя.
'РФ геополитически уже проиграла войну': Россия вошла в подчинение Китаю – Макрон
Макрон заявил, что РФ геополитически уже проиграла войну против Украины/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что уже произошло геополитическое поражение страны-агрессора России в войне против Украины. По словам французского президента, теперь РФ вошла в подчинение Китая.

Об этом Макрон заявил в интервью газете L'Opinion. В то же время он подчеркнул, что Россия из-за своих действий "потеряла критически важную для нее свободу рук в Балтийском море", ведь РФ фактически сама подтолкнула Швецию и Финляндию к принятию решения о вступлении в НАТО.

Он подчеркнул, что еще два года назад даже трудно было представить такую ситуацию, в которой оказалась страна-агрессор Россия сегодня. Макрон подчеркнул, что "сегодня это уже геополитическое поражение".

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Также французский президент отметил, что РФ не должна выиграть эту войну в военном измерении, а потому Европа должна помогать Украине в подготовке контрнаступления. Макрон добавил, что также другие государства должны помочь украинцам "подготовить вопрос о гарантиях безопасности на переговорах". Он выразил убеждение, что такие переговоры "неизбежно состоятся".

"Архитектура европейской безопасности должна быть полностью распространена на Украину. Она также должна предусматривать отсутствие конфронтации с Россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но до этого пока очень далеко", – отметил президент Франции.

Визит Зеленского в Рим, Берлин и Париж

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, посетил Италию с официальным визитом. Это была первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России. Во второй половине дня состоялась встреча Зеленского с Папой Римским Франциском.

Зеленский после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони заявил о важных решениях для защиты украинского неба. Он отметил, что они обсудили сотрудничество, в частности, безопасностное, военное. Украинский гарант не уточнил, о каких именно решениях говорится. Однако добавил, что переговоры касались также реализации "формулы мира", о которой с Джорджией Мэлони говорили уже несколько раз.

После визита в Италию Зеленский прибыл в Германию. В воскресенье, 14 мая, он встретился в Берлине со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сразу после визита в Германию прибыл во Францию. Он прилетел в Париж вечером в воскресенье, 14 мая. Украинский президент вместе с делегацией уже прибыл в Елисейский дворец на встречу с Макроном. Президенты двух государств обсудят двусторонние отношения между Украиной и Францией.

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