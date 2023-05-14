"Путин должен просить пощады": Зеленский осадил диктатора РФ и заявил, что не будет говорить "со смертью"

Мировые лидеры часами говорили с Путиным, чтобы предотвратить катастрофу, но он все равно выбрал путь агрессии. Теперь его ждет трибунал, подчеркнул Зеленский.

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Зеленский осадил диктатора РФ и заявил, что не будет говорить "со смертью"/ УНИАН, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин теперь должен просить пощады за то, что он принес смерть, встал на путь геноцида и повлек за собой катастрофу. Лидеры многих государств разговаривали с Путиным, пытаясь предотвратить катастрофу, но он всё равно выбрал путь агрессии.

Теперь диктатору страны-агрессора России не избежать трибунала. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая с речью в немецком Аахене после того, как ему и украинскому народу вручили премию имени Карла Великого за "защиту свободы, демократии и европейских ценностей".

Относительно возможности проведения переговоров между Украиной и страной-агрессором РФ Зеленский ответил, что нет смысла "говорить со смертью".

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"Мировые лидеры провели часы в разговорах с Путиным, чтобы предотвратить эту современную катастрофу. Но Путин выбрал катастрофу. Он один. И сейчас все понимают то, что понимаем мы. Путин и есть катастрофа. Путин и есть агрессия. Он не хочет для себя и своего народа другого. Его формулой стала смерть. Как с ней говорить, объясните мне? За всю свою долгую историю человечество еще не знало никого, кто мог бы договориться со смертью", – сказал президент.

В то же время глава Украинского государства подчеркнул, что Путин теперь должен умолять пощады, а ответом Украины будет трибунал, на который диктатор РФ заслужил.

"Тот, кто принес смерть, тот, кто встал на путь геноцида, тот, кто хочет уничтожить нас, тот, кто хочет уничтожить Европу, которую мы ценим, должен просить пощады. И тогда будет наш ответ – трибунал. Наша с вами решимость приведет к тому, что мы увидим также из России заинтересованность в наших усилиях ради мира, и это будет, когда там не будет источника смерти", – подчеркнул президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии/ скрин

Смотрите видео заявления президента Украины Владимира Зеленского о Путине в Германии:

Визит Зеленского в Рим, Берлин и Париж

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, посетил Италию с официальным визитом. Это была первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России. Во второй половине дня состоялась встреча Зеленского с Папой Римским Франциском.

Зеленский после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони заявил о важных решениях для защиты украинского неба. Он отметил, что они обсудили сотрудничество, в частности, безопасностное, военное. Украинский гарант не уточнил, о каких именно решениях говорится. Однако добавил, что переговоры касались также реализации "формулы мира", о которой с Джорджией Мэлони говорили уже несколько раз.

После визита в Италию Зеленский прибыл в Германию. В воскресенье, 14 мая, он встретился в Берлине со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после визита в Германию сразу отправился во Францию. Его прилет в Париж ожидается вечером в воскресенье, 14 мая. В Париже запланирована встреча Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Сообщается, что они должны встретиться утром в понедельник, 15 мая.

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