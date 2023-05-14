Зеленский прибыл в Париж: о чем будет говорить с Макроном

Украинский президент вместе с делегацией уже прибыл в Елисейский дворец, где встретится со своим французским коллегой.

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Зеленский прибыл в Париж на встречу с Макроном/ коллаж: Главред, фото: Instagram В. Зеленского, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после визита в Германию прибыл во Францию. Он прилетел в Париж вечером в воскресенье, 14 мая.

Об этом украинский президент сообщил в Telegram. Он отметил, что у него запланирована встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном, с которым они будут говорить о двусторонних отношениях между Украиной и Францией.

"Париж. С каждым визитом оборонительные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет. Встречусь с моим другом Эммануэлем. Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений", – сообщил Зеленский.

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Украинский президент вместе с делегацией уже прибыл в Елисейский дворец, где встретится с Макроном.

Визит Зеленского в Рим, Берлин и Париж

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 13 мая, посетил Италию с официальным визитом. Это была первая поездка украинского гаранта в страну после полномасштабного нападения агрессора России. Во второй половине дня состоялась встреча Зеленского с Папой Римским Франциском.

Зеленский после переговоров с главой правительства Италии Джорджией Мелони заявил о важных решениях для защиты украинского неба. Он отметил, что они обсудили сотрудничество, в частности, безопасностное, военное. Украинский гарант не уточнил, о каких именно решениях говорится. Однако добавил, что переговоры касались также реализации "формулы мира", о которой с Джорджией Мэлони говорили уже несколько раз.

После визита в Италию Зеленский прибыл в Германию. В воскресенье, 14 мая, он встретился в Берлине со своим коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после визита в Германию сразу отправился во Францию. Его прилет в Париж ожидается вечером в воскресенье, 14 мая. В Париже запланирована встреча Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Сообщается, что они должны встретиться утром в понедельник, 15 мая.

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