Столица под угрозой: с начала мая россияне 8 раз массово атаковали ракетами Киев

Утром 16 мая российские оккупанты атаковали столицу ракетами.

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Столица под угрозой ракетных ударов / коллаж Главред: фото: УНИАН, Pavlo Petrov

Командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что этой ночью произошло восьмое воздушное нападение на столицу с начала мая.

"Этой ночью произошло восьмое воздушное нападение на Киев с начала мая. Враг направил атаку с разных направлений, используя все доступные ему ресурсы, от беспилотников до крылатых ракет. Плотность огня по столице была максимальная, однако все цели удалось обнаружить и уничтожить благодаря многоуровневому принципу эшелонирования противовоздушной обороны", - отметил генерал-лейтенант Сергей Наев на странице в Facebook.

Командующий добавляет, что защитники ежедневно продолжают наращивать оборонительные позиции вдоль линии государственной границы Украины. Он также считает, что задача врага - посеять панику и создать хаос.

видео дня

Командующие группировок войск и командиры подразделений делают все для того, чтобы исключить проход врага, как через воздушное пространство, так и через саму границу.

Смотрите видео о том, как над Украиной сбили 18 ракет:



Ракетная атака на Киев

Напомним, что 16 мая в Киеве раздавались мощные взрывы. Враг совершил комплексную атаку по разным направлениям одновременно с применением БПЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа.

Ночью над Украиной сбили 18 вражеских ракет. Враг запустил по Украине 6" Кинжалов", 9" Калибров " и 3 баллистические ракеты. Все цели уничтожены воздушными силами.

У Зеленского высказались относительно удара РФ по Киеву. Баллистика + крылатые + дроны. Восьмая майская попытка "клана Путина" масштабно атаковать Киев, отметил Подоляк.

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