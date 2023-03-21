"У Киева есть возможности бомбить Москву": Кремль в панике готовится к ударам по столице РФ – Яковенко

В Москве расставляют системы ПВО, ведь боятся, что Украина может ударить по столице страны-агрессора РФ.

В Кремле боятся, что Украина может ударить по Москве, поэтому готовятся к этому/ УНИАН, скрин

В Кремле боятся, что Украина может отплатить им той же монетой и атаковать Москву. Поэтому в стране-агрессоре РФ активно готовятся к такому варианту развития событий.

По логике событий, Киев может так же ударить по Москве, как российские оккупанты бьют по Киеву. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко в интервью Главреду.

В российских пропагандистских СМИ недавно сообщали о пролете над Москвой неизвестных беспилотников. Издание The Insider ранее сообщало, что в некоторых районах российской столицы проходит активная вырубка леса и развертывание противовоздушной обороны.

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"Идет война, в которой Россия бомбит Киев и пытается его уничтожить. В такой ситуации Кремль не может исключать возможности нанесения удара по Москве. По логике вещей, Киев должен так же отвечать Москве", – отмечает российский оппозиционный политик.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (родился 13 марта 1951 года в Москве) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель Профсоюза журналистов "Журналистская солидарность", пишет Википедия.

Вопрос только в возможностях Украины наносить такие удары. А такие возможности у нее есть, отмечает Яковенко.

"В Кремле прекрасно понимают, что удары по Москве и военным объектам, которых много в столице, это вопрос возможностей Украины. Сегодня у Киева такие возможности есть, что уже доказано. Поэтому Кремль не может не готовиться к ударам по Москве", – сказал он.

Может ли Украина ударить по Москве

В январе этого года стало известно, что в Москве установили ряд комплексов ПВО на крышах ведомственных зданий, в частности, на помещении Минобороны РФ. Как пояснил политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, на это есть две причины. Во-первых, российские военачальники перестраховываются, чтобы в случае чего не нести ответственности. Во-вторых, в РФ пытаются милитаризировать российскую столицу в ожидании акций протеста и восстания.

Координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник отмечал, что западные издания рассказывали о якобы появлении в Украине оружия, которое может достать до Москвы. Но наличие таких средств – это лишь возможность. А вот вопрос, есть ли сейчас необходимость именно в таких ударах и какие риски это решение может иметь, будет решать военно-политическое руководство страны, подчеркнул Мельник.

Ранее нардеп, член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны и разведки Украины Федор Вениславский заявил, что места, где Россия хранит свои ракеты и другую технику, являются военными целями. Поэтому нельзя исключать, что ВСУ нанесут удар по территории РФ, чтобы уничтожить эти цели. Отвечая на вопрос о ударах по Москве, он отметил, что подобные решения будет принимать украинское военное командование.

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