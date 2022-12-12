Может ли Украина ударить по Москве: эксперт объяснил условия и риски

Украина в первую очередь должна учитывать угрозу ядерного удара России в ответ на такой шаг, считает эксперт.

Эксперт Алексей Мельник пояснил, может ли Украина ударить по Москве/ pixabay.com, УНИАН, Главред

Западные издания рассказывали, якобы в Украине появилось оружие, которое может достать до Москвы. Но наличие таких средств – это лишь возможность. А вот вопрос, есть ли сейчас необходимость именно в таких ударах и какие риски это решение может иметь, будет решать военно-политическое руководство страны.

В первую очередь стоит помнить о рисках. Ведь до сих пор сохраняется опасность применения Россией тактического ядерного оружия против Украины. Об этом рассказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник в интервью Главреду.

"Многим украинцам, наверное, хотелось бы увидеть, как одна из кремлевских башен горит и падает. Но перед тем, как идти на такой шаг, стоит четко продумать, чего Украина этим достигнет и каким рискам подвергается. Нас трудно шантажировать массированными ракетными ударами, потому что они всё равно происходят, и Россия, похоже, уже достигла предела интенсивности нанесения этих ударов. Но угроза применения РФ тактического ядерного оружия сохраняется", – рассказывает Мельник.

Алексей Мельник Алексей Мельник – содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности (Центр Разумкова).

Особенно велик риск, что РФ в случае применения такого оружия может ударить им не по фронту, а по крупным городам Украины, чтобы вызвать большое количество жертв. Еще одна опасность заключается в том, что Россия может ударить ядерной бомбой по дамбам, потому что такое оружие может их уничтожить.

"Сопутствующие последствия, прежде всего, для гражданских – это те риски, которые необходимо четко оценивать и, по возможности, их избегать", – отмечает эксперт.

Ранее Свитан отмечал, что после того, как война закончится, с русскими не стоит контактировать на протяжении по крайней мере 100 лет. Поведение россиян, их отношение к войне и нацизм, который проявляется в желании уничтожить весь украинский народ, являются частью российского менталитета и генотипа. Чтобы россияне избавились от таких укоренившихся проблем, должно измениться хотя бы четыре поколения и только потом с ними возможно можно будет нормально контактировать.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал о том, когда может закончиться война, развязанная РФ против Украины. По его мнению, если президент страны-агрессора Владимир Путин умрет, то война завершится из-за того, что учреждения РФ перестанут работать.

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