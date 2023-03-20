В ВСУ назвали 2 основные задачи украинских войск на 2023 год

Российские захватчики пытаются захватить новые территории, чтобы создать там "буферные зоны" и помешать освобождению Украиной оккупированных территорий.

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев назвал 2 основные задачи украинских войск на 2023 год/ 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Украинские военные в 2023 году направят все усилия на то, чтобы сдержать дальнейшее продвижение оккупантов и не допустить захвата врагом новых территорий Украины.

Защитники нашего государства будут иметь в этом году две основных задачи: нанести противнику такие потери, чтобы он истощился, и проводить освобождение оккупированных территорий. Об этом рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в интервью РБК-Украина.

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"Нам необходимо, во-первых, истощить противника и нанести ему максимальные потери в живой силе и технике. Во-вторых, нарастить собственный боевой потенциал и создать условия для проведения наступательных действий с целью освобождения оккупированных территорий. Также мы будем продолжать стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях Северного и Юго-западного направлений", – отмечает Наев.

Он также сказал, что верхушка власти страны-агрессора России не отказалась от идеи полностью захватить территорию всей Украины. Сейчас российские оккупанты пытаются продвинуться вперед в Донецкой и Луганской областях, чтобы захватить полностью эти два украинских региона.

"В то же время на других временно оккупированных территориях, а именно в Херсонской и Запорожской областях, проводит оборудование оборонительных рубежей и наращивает группировку за счет мобилизованных. В дальнейшем агрессор хочет захватить новые территории для создания буферных зон, чтобы обеспечить "безопасность" для уже "включенных в состав РФ" оккупированных территорий Украины", – отмечает командующий Объединенных сил ВСУ.

Война в Украине

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что "большое наступление" российской оккупационной армии, вероятно, достигает своей кульминации. При этом РФ так и не добилась существенных побед. Оккупанты не достигают поставленных целей, например, по тактическому захвату Бахмута. У них есть проблемы с наступлением и в районе Авдеевки-Донецка и Угледара.

В ВСУ рассказали о потерях оккупантов под Бахмутом всего за один день. Представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что только за сутки россияне потеряли 96 оккупантов убитыми, еще 153 получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, российский оппозиционный политик, журналист и социолог Игорь Яковенко отмечал, что украинские военные при условии идеального сценария могут осуществить большое наступление на оккупантов весной этого года, и в течение 2023-го зачистить свои территории от захватчиков. Но выход на границы 1991 года может не остановить войну полностью – на это способны только войска НАТО.

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