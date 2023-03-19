Колоссально давят: в ВСУ рассказали о потерях оккупантов под Бахмутом всего за один день

В этих боях россияне потеряли 96 оккупантов убитыми, еще 153 получили ранения различной степени тяжести.

Война в Украине, Сергей Череватый / 10 Гірсько-Штурмова Бригада, podul.ro

Спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские военные активно применяют бронетехнику на Лиманско-Купянском направлении. При этом украинским защитникам удается эффективно уничтожать вражеское вооружение.

В эфире телемарафона Череватый отметил, что россияне проявляют наибольшую активность на Бахмутском и Лиманско-Купянском направлениях.

"За эти сутки на Бахмутском направлении враг совершил 197 обстрелов разными типами артиллерии и РСЗО, 35 раз атаковал наши позиции. В частности, только в районе Бахмута он 73 обстрела совершил и 25 раз пытался атаковать. Это северная часть самого Бахмута, Орехово, Васильевка, Богдановка", - сказал Череватый.

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Потери оккупантов в Бахмуте

В этих боях россияне потеряли 96 оккупантов убитыми, еще 153 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме этого, Лиманско-Купянское направление в течение последних недель остается рекордсменом по артиллерийским обстрелам со стороны россиян. Так, за эти сутки оккупанты совершили 442 обстрела, также произошло 11 боестолкновений.

Захватчики активно применяют бронетехнику на этом направлении. За эти сутки украинские военные подбили одну вражескую БМП и два тягача, уничтожили 3 миномета и 2 склада с боеприпасами.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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