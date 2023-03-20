Сталинград наоборот: Гиркин сравнил оккупантов с гитлеровцами и ожидает провал РФ в Бахмуте

Бои вокруг Бахмута похожи на сражения Сталинградской битвы, пишет "Стрелок".

Игорь Гиркин / Скриншот

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) прогнозирует позорный провал российских оккупантов в боях за Бахмут Донецкой области.

При этом он не стесняясь пишет о том, что действия оккупантов РФ сравнимы с действиями немецко-фашистских захватчиков.

В то же время "Стрелок" решил, что бои вокруг Бахмута похожи на сражения Сталинградской битвы. Только на сей раз российские захватчики повторяют ошибки немецких оккупантов.

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Он напомнил, что во время боев за Сталинград советское военное командование сумело навязать немецким войскам длительное и бесперспективное сражение на истощение, а именно готовилось к наступлению. Немцы тогда были уверены, что смогут отразить атаку.

Военачальники РФ в боях за Бахмут могут повторить допущенные Вермахтом в конце 1942 ошибки, добавил Гиркин.

Ранее Гиркин снова прошелся по министру обороны РФ Шойгу. Он назвал его "тупым, как пробка" и заявлял, что Шойгу "редкое сочетание дурака, вора и мерзавца".

Напомним, ранее Игорь Гиркин раскритиковал российское военное командование за сооружение неэффективных линий сдерживания на фронте Вооруженых сил Украны. По его словам, такие инженерные сооружения устарели, по меньшей мере, на 80 лет.

По словам террориста, такого рода железобетонные конструкции на сегодняшний день уже не эффективны.

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